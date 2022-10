Tennis: "Je ne suis pas à la retraite", lâche Serena Williams pour sa première sortie publique depuis l'US Open

Elle avait quitté l'US Open à tout jamais il y a quelques semaines, décidant de mettre fin à sa carrière de joueuse professionnelle. A l'occasion de sa première sortie publique, Serena Williams est revenue sur son choix, affirmant... ne pas être à la retraite.

"Je ne suis pas à la retraite. Les chances de me voir jouer sont très élevées. Vous pouvez venir chez moi", a plaisanté Serena Williams dans des propos relayé par le San Francisco Standard.

Invitée à promouvoir sa société d'investissement, l'icône de 41 ans en a profité pour s'exprimer. Une première depuis son élimination à l'US Open le 3 septembre. "J'ai lancé cette entreprise il y a quelque temps, alors je me suis lancé dedans, a confié Williams au rédacteur en chef de TechCrunch, Jordan Crook, devant un public nombreux. Je n'ai même pas pensé à toute la retraite."

"Le premier jour du reste de ma vie"

Même si elle s'est a priori retirée du monde tennistique professionnel, Serena Williams n'a pas renoncé au sport qui lui a permis de briller: "Je suis allée sur le court l'autre jour et j'ai réalisé ,pour la première fois de ma vie, que je ne jouais pas pour une compétition et c'était très bizarre. C'était comme le premier jour du reste de ma vie, et jusqu'à présent, j'en profite. Mais j'essaie toujours de trouver cet équilibre."

Alors que sa carrière dans le tennis était encore d'actualité, Serena Willimas avait déjà commencé à préparer l'après. Il y a cinq ans, elle s'est associée à l'ancienne gestionnaire de portefeuille de JP Morgan, Alison Rapaport Stillman, pour lancer sa société de capital-risque, qui, selon elle, se concentre sur l'investissement dans la technologie destinée aux consommateurs qui sert les femmes et les personnes de couleur.