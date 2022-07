Tennis: une pétition lancée pour laisser Djokovic participer à l'US Open

Privé de l'Open d'Australie en début d'année en raison de son statut vaccinal, Novak Djokovic, qui ne s'est pas vacciner contre le Covid depuis ce premier Grand Chelem de l'année, ne devrait pas pouvoir participer à l'US Open (29 août-11 septembre). Ses fans, dans un dernier espoir, ont lancé une pétition pour tenter d'inverser la tendance.

Une pétition vient d'être lancée par des fans de Novak Djokovic sur Change.org pour lui permettre de disputer le Grand Chelem américain : "Il n’y a absolument aucune raison, à ce stade de la pandémie, de ne pas autoriser Djokovic à jouer à l’US Open 2022", lit-on en description de la pétition. "Le gouvernement américain et la Fédération de tennis des États-Unis (USTA) doivent travailler ensemble pour l’autoriser à jouer. Si les joueurs américains non-vaccinés peuvent jouer, Djokovic, une des légendes du tennis, doit être autorisé à jouer. FAITES QUE CA SE RÉALISE, USTA !", supplie l'internaute à l'origine de la pétition. Lancée le 21 juin, elle a réuni 12 000 signatures.

Novak Djokovic l'a réaffirmé, il n'a aucunement l'intention de se faire vacciner. Le récent vainqueur de l'US Open, "antivax", ne veut pas céder et préfère faire l'impasse sur des gros tournois. Son statut de non-vacciné ne lui permet pas d'entrer sur le territoire américain, et donc d'aller participer à l'US Open du 29 aout au 11 septembre prochain.

Novak Djokovic veut participer

Du côté de la légende serbe, il n'y a aucune hésitation, il veut participer et espère qu'il lui sera permis de le faire : "Je veux aller aux États-Unis, partout où je peux jouer au tennis", a-t-il martelé.

Cependant, il a affirmé qu'il ne referait pas la même erreur qu'en Australie en début d'année, c'est-à-dire se rendre sur le territoire américain sans y être autorisé : "Je ne vais pas aller aux États-Unis si je n’en ai pas la permission", a t-il affirmé.

Il n'est pas certain que cette pétition ne change la situation du dernier vainqueur de Wimbledon, mais les fans auront au moins eu le mérite de tout essayer.