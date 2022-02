Tennis: "Je veux être le seul propriétaire de mon corps", Djokovic explique pourquoi il ne veut pas se faire vacciner

Dans une interview accordée à L’Équipe, Novak Djokovic répète qu’il n’est pas anti-vaccin mais qu’il souhaite seulement préserver son corps. Après le fiasco de l’Open d’Australie, le Serbe campe sur ses positions et explique son choix.

De retour sur un court de tennis après l’interminable feuilleton de l’Open d’Australie, Novak Djokovic s’exprime à nouveau sur son refus de se faire vacciner. Une semaine après avoir clamé sur la BBC être prêt à faire une croix sur de nombreux tournois à cause de son statut vaccinal, le Serbe a expliqué, dans une interview accordée au journal L’Équipe, les raisons de cette position.

“En me basant sur toutes les informations sur le vaccin, j'ai décidé de ne pas me faire vacciner. C'est ma position. Est-ce que ça va changer ou pas ? Je ne sais pas, tout évolue assez rapidement, on le voit dans les décisions de certains gouvernements”, détaille-t-il dans les colonnes du quotidien sportif. “En ce moment, je ne sens pas le fait que j'en ai besoin pour protéger mon corps et je n'ai pas l'impression que je suis une menace pour les autres. Qu'on soit vacciné ou pas, on peut toujours transmettre le virus. C'est ma position et, pour la suite, mon esprit est complètement ouvert. Tout est possible.”

"Mon corps, c'est mon outil"

Le Serbe, qui pourrait dire adieu à son rêve de devenir le joueur le plus titré de l’histoire en Grand Chelem, explique son choix par sa volonté de préserver son corps. À la BBC, Djokovic avait affirmé que, si quelque chose changeait de 0,5% dans son corps, il le sentait. “Mon corps, c'est mon outil, mon principal actif. En tant qu'athlète de haut niveau, j'ai besoin d'en prendre soin pour être compétitif et constant. Et, tout au long de ces années, je remercie avec beaucoup de gratitude ce corps pour tous les succès rencontrés, parce que j'ai été capable de récupérer très vite après tant de matches très difficiles”, insiste le “Djoker” auprès de nos confrères de L’Équipe.

"Je n'aime pas ceux qui imposent"

Au-delà du besoin de préserver son corps, Djokovic souhaite qu’on respecte sa décision et ne comprend pas les attaques dont il est victime. “Je n'affirme rien, je ne suis pas un docteur, un expert. Je n'aime pas ceux qui imposent. Oui j'ai un esprit ouvert, mais je dois aussi préserver mon intégrité et mon autonomie. Car personne sur cette Terre ne connaît mieux mon corps que moi. Je veux être le seul propriétaire de mon corps. Si je n'ai pas une compréhension suffisante de mon corps, c'est comme si j'en donnais l'autonomie à quelqu'un d'autre."

Autorisé à prendre part à l'ATP 500 de Dubaï cette semaine, Djokovic réussit pour l'instant son retour à la compétition. Ce mercredi soir, il a disposé de Karen Khachanov en deux sets (6-3, 7-6) et a validé sa qualification pour les quarts de finale, où il affronter, jeudi, le Tchèque Jiri Vesely.