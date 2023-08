Cincinnati: Djokovic et Alcaraz se taquinent avec une belle référence à Nadal

Au terme d'une finale exceptionnelle, Novak Djokovic s'est imposé dimanche en trois sets contre le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz (5-7, 7-6, 7-6) à Cincinnati. Quelques semaines après la finale légendaire de Wimbledon et à quelques jours du début de l'US Open, les deux meilleurs joueurs au classement ATP ont eu une pensée pour Rafael Nadal pendant les discours d'après-match.

Titanesque! Après 3h49 de jeu, Novak Djokovic a pris le meilleur contre Carlos Alcaraz (5-7, 7-6, 7-6) en finale du Masters 1000 de Cincinnati ce dimanche. Le quatrième face à face entre le Serbe et l'Espagnol est déjà considéré comme l'un des meilleurs matchs de l'année, dans la lignée de l'exceptionnelle finale de Wimbledon entre les deux hommes il y a quelques semaines.

Un 39e sacre en Masters 1000 qui permet au Serbe de revenir à seulement 20 points de Carlos Alcaraz, actuel numéro 1 mondial, au classement ATP. Un succès qui va permettre à Novak Djokovic de récupérer son trône à l'ATP à l'issue de l'US Open s'il passe le premier tour du Grand Chelem new-yorkais.

"Tu n'abandonnes jamais. C'est ce que j'aime chez toi mais..."

Une victoire au bout du suspense pour le Serbe qui a dû puiser dans ses réserves après un toilet break à l'issue du premier set et un appel au médecin au début du deuxième set.

A l'issue du match, Novak Djokovic n'a pas manqué de souligner l'état d'esprit de Carlos Alcaraz, qui lui rappelle forcément celui de Rafael Nadal: "Garçon, tu n'abandonnes jamais. Jesus-Christ.... C'est ce que j'aime chez toi mais..."

Le bel hommage de Djokovic pour Nadal

Un compliment qui fait évidemment sourire Carlos Alcaraz et le public. Le numéro 1 mondial lui répond en rigolant: "Je suis espagnol." Ce à quoi le Serbe réplique: "Les Espagnols ne meurent jamais. J'ai déjà entendu ça et j'ai déjà vécu ça auparavant."

Une référence très claire des deux joueurs adressée à Rafael Nadal. Le Serbe a affronté à 59 reprises le taureau de Manacor au cours de sa carrière. Carlos Alcaraz, 20 ans, a lui joué seulement trois fois contre son idole.

Novak Djokovic et Carlos Alcaraz sont les deux favoris de l'US Open, dernier Grand Chelem de la saison, qui démarre dans quelques jours. Le Serbe sera à la recherche de son 24e majeur tandis que l'Espagnol tentera de conserver son titre à New York. Rafael Nadal, lui, ne sera pas de la partie à l'US Open et espère toujours revenir en fin de saison pour disputer la Coupe Davis avant d'entamer l'ultime saison de sa carrière.