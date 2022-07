Tennis: l'exploit de Caroline Garcia, qui élimine la n°1 Swiatek en quart de finale à Varsovie

Caroline Garcia a éliminé ce vendredi la numéro 1 mondiale Iga Swiatek sur ses terres, à Varsovie (6-1, 1-6, 6-4). La Française affrontera l'Italienne Paolini en demi-finale.

Cocorico à Varsovie. Opposée à la locale de l'étape et immense favorite Iga Swiatek ce vendredi, Caroline Garcia a renversé la numéro un mondiale en trois manches (6-1, 1-6, 6-4) et met fin à la série de 18 victoires de la Polonaise sur terre battue, elle qui avait triomphé à Roland-Garros en juin dernier. C'est la première fois que Garcia s'impose face à une numéro un mondiale. La Française, 45e au classement WTA, attend désormais l'Italienne Jasmina Paolini en demi-finale.

Les Françaises, le cauchemar de Swiatek

Après cette victoire, Caroline Garcia n'est plus qu'à deux succès pour aller chercher un 10e titre en carrière en simple et le deuxième en 2022 après Bad Homburg. De son côté, Iga Swiatek signe un deuxième revers consécutif face aux Françaises, qui sont les seules à l'avoir battue depuis février. À Wimbledon, Alizé Cornet avait mis fin à l'incroyable série de 37 victoires consécutives de la Polonaise lors du troisième tour avec la manière (6-4, 6-2 en 1h37).

Sur cette série, seule trois joueuses avaient réussi à prendre un set à la double lauréate de Grand Chelem. Swiatek a profité d'un début de saison canon pour remporter six tournois d'affilés: Doha, Indian Wells et Miami sur dur, Stuttgart, Rome et Roland-Garros sur terre battue.