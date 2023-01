Tennis: la Fédération internationale veut poursuivre Piqué en justice

D'après le média catalan Sport, la Fédération internationale de tennis (ITF) prépare une action en justice contre Gérard Piqué et sa société Kosmos. Cette action aurait pour but d'obtenir des dommages et intérêts à la suite de la rupture unilatérale de contrat.

Les investissements de Gérard Piqué dans le milieu du tennis ont pris du plomb dans l'aile. Après s'être vu signifier en début d'année la fin de son partenariat avec la Fédération internationale de tennis (ITF) quant aux droits de la Coupe Davis, que sa société Kosmos avait acheté en 2018, l'entreprise de l'ancien joueur du Barça pourrait bien connaître d'autres soucis.

L'ITF voudrait récupérer les dettes accumulées par Kosmos lors des éditions précédentes de la Coupe Davis

En effet, selon Sport, l'ITF préparerait une action en dommages et intérêts contre Kosmos pour avoir unilatéralement rompu un contrat que la société avait signée en 2019, alors que celui-ci courait sur les 25 prochaines années. "Je vois cela comme un projet à long terme, c'est pour cela que cet accord est de 25 ans", déclarait Piqué lors de la présentation de celui-ci à New York. Trois ans plus tard, cet accord a pris fin dû au fait que l'ancien footballeur et son entreprise ne pouvaient pas faire face aux paiements - soit les 40 millions d'euros par an à verser à l'ITF, soit les 10 millions d'euros à verser aux participants.

En pleine réflexion, déjà, sur le prochain format de la Coupe Davis en 2024, l'ITF étudie donc bien des mesures judiciaires contre Kosmos afin de récupérer les dettes accumulées lors des éditions précédentes et exigerait des dommages et intérêts pour les préjudices subis et la mauvaise image transmise suite à la fin de cet accord. Les avocats de la Fédération internationale, eux, semblent plutôt confiants sur le fait que, si un procès a bien lieu, il n'y aurait que peu de chances de le perdre.