Tennis: la France qualifiée pour la phase finale de la Billie Jean King Cup

En bonne position après les victoires de Caroline Garcia et Alizé Cornet, la France s'est qualifiée pour la phasae finale de la Billie Jean King Cup en s'imposant face à la Grande-Bretagne grâce à une victoire de la 5e joueuse mondiale face à Harriet Dart (6-1, 6-7, 6-1).

Le travail est fait et bien fait pour l'équipe de France. Opposées à la Grande-Bretagne en barrage de la Billie Jean King Cup (ex Fed-Cup), les Bleues se sont qualifiées pour la phase finale de la compétition après la victoire de Caroline Garcia face à Harriet Dart en trois sets et près de deux heures de jeu (6-1, 6-7, 6-1). Après son combat de 3h30 la veille contre Katie Boulter, la Lyonnaise a apporté son deuxième point en deux jours à la France, qui s'impose 3-0 dans cette confrontation, disputée à Coventry.

Garcia encore loin de son meilleur niveau

Avec cinq jeux décisifs dans les cinq sets joués et presque six heures de jeu au total, la France avait fait un grand pas vers la phase finale de la Billie Jean King Cup ce vendredi, en menant 2-0 face aux Britanniques. Même sans leur meilleure joueuse, Emma Raducanu (68e), qui a préféré se préserver pour le tournoi de Stuttgart qui débute lundi, les Britanniques se sont montrées très coriaces sur la surface rapide de la CBS Arena à Coventry (centre de l'Angleterre).



Seulement 138e et 154e mondiales, Harriet Dart et Katie Boulter ont tenu la dragée haute respectivement à Alizé Cornet (70e) et Caroline Garcia (5e). Première en lice, Garcia n'a presque jamais évolué à son vrai niveau, bousculée par l'agressivité de son adversaire, notamment sur ses revers à deux mains ravageurs. Dans un match très décousu, où les fautes non-provoquées ont été bien plus nombreuses (107) que les points gagnants (61) des deux côtés, la Française a surtout réussi à ne jamais perdre le fil et s'est montrée très modeste sur les raisons de sa victoire (6-7, 7-6, 7-6).

Rendez-vous en novembre

En soirée, le second simple entre Cornet et Dart a été tout aussi serré, même si la Française a réussi à conclure en deux manches (7-6, 7-6). Avec des trajectoires de balles plus bombées et des échanges plus construits, les deux joueuses se sont rendu coup pour coup, notamment dans une première manche ponctuée par six breaks et où Dart a aussi eu une balle de set à 6-5 dans le jeu décisif.

La victoire de Caroline Garcia ce samedi permet à la France de retrouver la phase finale de la Billie Jean King Cup. Absentes l'an passée, les Bleues de Julien Benneteau se retrouveront en novembre pour tenter d'aller chercher un quatrième sacre dans la compétition, quatre ans après l'exploit réalisé à Perth face à l'Australie d'Ashleigh Barty.