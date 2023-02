Tennis: Caroline Garcia participera à la saison 2 de la série Netflix "Break Point"

En lice pour remporter l'Open de Lyon ce dimanche, Caroline Garcia sera à l'affiche de la saison 2 de "Break Point", la série Netflix qui suit le quotidien des joueurs et joueuses du circuit.

Caroline Garcia peut conclure de la plus belle des manières sa semaine "à la maison", en allant chercher son premier titre de la saison lors de l'Open de Lyon. La 5e joueuse mondiale affronte ce dimanche l'Américaine Alycia Parks au Palais des Sports et peut confirmer les progrès entrevus lors des neuf derniers mois.

Après avoir dévoilé les coulisses de l’arrivée du sponsor Etam, Pascal Biojout, directeur du tournoi lyonnais mais aussi directeur de l’agence Sport Plus Conseil, a livré un petit scoop à RMC Sport: Caroline Garcia sera l’une des vedettes de la saison 2 de "Break Point", la série que Netflix a lancé sur le tennis – sur le modèle de la Formule 1 – juste avant le coup d’envoi de l’Open d’Australie. A Melbourne, la Lyonnaise n’avait pas caché que des négociations étaient en cours. Tout a été finalisé il y a quelques jours.

Éviter la malédiction de Melbourne

"Caroline va être dans la saison 2 et c’est un vrai choix de sa part, explique Pascal Biojout. Il y a des avantages et des inconvénients mais c’est aussi une façon de s’affirmer, d’assumer qui elle est et, peut-être aussi, de grandir. Une équipe anglaise de Netflix est venue à Lyon depuis dimanche 29 janvier pour la suivre dans sa proximité lyonnaise. Netflix va l’accompagner jusqu’à Roland-Garros. Elle a pesé les avantages et les inconvénients. Assumer quand on gagne et quand on perd. En espérant que cela lui serve sur le court. C’est quelqu’un qui aime bien se livrer de manière authentique et sincère. On espère juste que la malédiction de l’Open d'Australie ne s’appliquera pas à Caroline Garcia !"

En effet, les huit personnages choisis par Netflix - comme Ons Jabeur, Matteo Berrettini, Maria Sakkari et Félix Auger-Alliassime - ont tous été éliminés très rapidement à Melbourne. Pire: Nick Kyrgios et Ajla Tomljanovic avaient déclaré forfait avant même le lancement du Grand Chelem australien.