Tennis: la volée rétro incroyable de Benoît Paire à Gstaad

Vainqueur de son premier match ce lundi à Gstaad, Benoit Paire a réalisé une incroyable volée rétro lors de son entrée en lice face au Slovaque Jozef Kovalik, défait 6-3, 7-6.

Benoit Paire s’est souvent distingué cette année par sa capacité à craquer nerveusement dans un contexte de pandémie, se forçant à disputer des matches dans une ambiance qui ne lui convenait pas et le rendait malheureux, mais l’Avignonnais retrouve un état d’esprit plus en adéquation avec les exigences du haut niveau ces dernières semaines, notamment en termes d’engagement sur le court.

Dominé en quart de finale à Hambourg après s’être procuré quatre balles de match contre Federico Delbonis, la semaine passée, le tennisman français accumule de la confiance, et se nourrit des bonnes vibrations que lui envoie le public, même en comité restreint. Paire prend plaisir à se produire sur un court de tennis, à faire le spectacle, et il en retrouve tout son toucher.

Un coup qu'il avait déjà réalisé... en mieux

Son match du premier tour à Gstaad en est la parfaite illustration. Victorieux en deux manches (6-3, 7-6) lors de son entrée en lice ce lundi face à Jozef Kovalik, Benoît Paire a régalé les rares spectateurs présents en tribunes avec une amortie rétro dont il a le secret. Kovalik a bien tenté de démarrer pour essayer de la relever, mais le Slovaque a vite compris que son effort était vain, la balle étant déjà repassée de l’autre côté du filet lorsqu’il est arrivé à sa hauteur.

Le geste technique du Français n’est pas sans rappeler celui qu’il avait réalisé contre son compatriote Gilles Simon à Bercy. C’était il y a près de six ans, en novembre 2015. On a beau l’avoir regardé 600 fois, on continue de s’en délecter tellement la réalisation de cette amortie rétro en pleine glissade est une pure merveille, avec la balle qui survole un temps Benoît Paire, en suspension. Alors, plutôt Bercy 2015 ou Gstaad 2021 ?