Tennis: le coup de gueule de Kyrgios contre Roddick et les anciens qui donnent leur avis

Nick Kyrgios n'a pas vraiment apprécié la prise de parole de l'ancienne légende du tennis Andy Roddick, qui a publié une vidéo dans laquelle il explique comment jeter une raquette. Un clin d'oeil au récent comportement de l'Australien.

Nick Kyrgios sort les crocs. A quelques heures de son 16e de finale du Masters 1000 de Miami face à Fabio Fognini, l'Australien a lancé une pique à Andy Roddick, ancienne légende du tennis mondial et n'a visiblement pas apprécié sa dernière sortie.

"Qu'est-ce qui se passe avec les anciens joueurs retraités qui donnent leur avis sur nos stars maintenant? J'adore A-rod (Andy Roddick, ndlr) et je suis d'accord pour dire que nous devons tous nous calmer avec les raquettes et tout ça, mais bon sang, j'ai lu un article sur une ancienne joueuse qui parlait de Raducanu, ne le prenez pas mal mais elle a déjà un bien plus grand nom...", a écrit le joueur de 26 ans sur Twitter, qui fait réference à Kim Clijsters, ancienne numéro un mondiale.

Le "tuto" de Roddick

Il y a quelques jours, l'Américain avait publié un tutoriel sur les réseaux sociaux, expliquer aux joueurs comment évacuer leur colère avec des gestes bien précis. Un petit clin d'oeil à la réaction de Nick Kyrgios après sa défaite face à Rafael Nadal lors du Masters 1000 d'Indian Wells. Très énervé, l'Australien avait jeté sa raquette et avait failli toucher un ramasseur de balles. Un geste pour lequel il avait écopé d'une amende de 25.000 dollars (environ 23.000 euros).

En revanche, l'Américain Jenson Brooksby a réussi son coup à Miami. Opposé à Federico Coria, il a envoyé rageusement sa raquette derrière lui, dans les jambes d'un ramasseur de balles. Il n'a écopé que d’un point de pénalité, alors qu’en suivant le règlement, il aurait dû être disqualifié. A la fin du match, Federico Coria a dénoncé une justice à deux vitesses sur le circuit ATP en fonction des nationalités des joueurs.

"Si vous agressez quelqu’un sur le terrain, vous devriez être disqualifié directement. L’ATP va devoir mettre les choses au clair les règles à suivre. J’ai dit à Carlos (Bernardes, l’arbitre, ndlr) que j’étais déçu parce qu’il ne voulait même pas demander au ramasseur de balles comment il allait. Je ne sais pas pourquoi il a agi comme ça. Si n’importe quel ‘latino’ avait fait ça, il aurait été suspendu trois mois", a lâché l’Argentin, forcément frustré.