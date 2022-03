Les stars du tennis rendent hommage à Ashleigh Barty, après l’annonce choc de sa retraite à 25 ans

De nombreuses stars du tennis mondial ont rendu hommage à Ashleigh Barty, numéro 1 mondiale qui a annoncé sa retraite à seulement 25 ans, ce mercredi. Ses pairs saluent cette décision forte.

C’est une nouvelle soudaine et très rare de précocité. Ashleigh Barty a annoncé qu’elle prenait sa retraite, ce mercredi, dans une interview publiée sur son compte Instagram. Elle s’arrête très jeune (25 ans) et au sommet de sa carrière, quelques semaines après avoir décroché son troisième Grand Chelem sur ses terres à l’Open d’Australie. Un sacre qui suivait ceux à Roland-Garros en 2019 et Wimbledon en 2021. Depuis, les hommages affluent pour saluer le choix de cette joueuse très appréciée sur le circuit mondial.

L’émotion de Williams et Halep

"Honnêtement, les mots me manquent un peu, a réagi la légende vivante, Serena Williams, sur Instagram. Merci d'avoir inspiré non seulement les jeunes filles à travers l'Australie, mais aussi dans le monde. Merci d'avoir montré que la gentillesse l'emporte. Merci Ash Barty."

"Félicitations pour tout ce que tu as accompli Ash, a lancé sa compatriote Sam Stosur. Incroyable carrière! Tu as toujours fait les choses à ta façon autant en suivant ton cœur que par cette décision. J'ai hâte de savoir ce qui t’attends, mais en attendant, profite de votre retraite!"

"Une joueuse de tennis incroyable, mais surtout l'une des personnes les plus sympathiques du circuit", a ajouté l’ancienne numéro 1 mondiale, Karolina Pliskova. Simona Halep, qui a aussi occupé le trône, a aussi confié son émotion. 'Ash, que puis-je dire à part que les larmes montent, tu le sais? Mon amie, tu vas me manquer sur le circuit. Tu étais différente et spéciale, et nous avons partagé des moments incroyables. Quelle est la prochaine étape pour toi? Championne du Grand Chelem de golf?! Sois heureuse et profite de ta vie au maximum."

Plusieurs joueurs du tableau masculin ont ajouté leur contribution à ce concert de louanges. "Heureux pour Barty, dégoûté pour le tennis, a sommairement résumé Andy Murray. Quelle joueuse!" La star australienne Thanasi Kokkinakis a posté un message: "respectez-ça!", a-t-il lancé en évoquant cette décision radicale, dictée par une certaine lassitude du plus haut niveau.