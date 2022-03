Tennis: Rafael Nadal absent entre quatre à six semaines

Finaliste du Masters 1000 d’Indian Wells, Rafael Nadal souffre d’une "fracture de stress du troisième arc costal gauche" et manquera quatre à six semaines de compétition.

Mauvaise nouvelle pour Rafael Nadal. Battu en finale du Masters 1000 d’Indian Wells par Taylor Fritz (6-3, 7-5), l’Espagnol avait confié souffrir énormément phyiquement en raison d'une douleur dans le haut du corps. Ce mardi, Mundo Deportivo annonce que le joueur de 35 ans souffre d’une “fracture de stress du troisième arc costal gauche” après des tests subis chez le Dr Cotorro à Barcelone.

Avec cette blessure, il devra observer entre “quatre à six semaines de repos” et est d’ores et déjà forfait pour le Masters 1000 de Miami, qui débute ce mardi, ainsi que pour le tournoi de Monte-Carlo et l’ATP 500 de Barcelone. Sa préparation pour Roland Garros, où il sera en quête d’un 22e titre du Grand Chelem, est fortement perturbée.

Plus d'informations à venir...