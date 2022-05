Tennis: le phénomène Alcaraz ne doit pas être un modèle pour le développement des jeunes Français, estime Moretton

Invité des Grandes Gueules du Sport sur RMC ce samedi, le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moretton, a donné son point de vue sur la direction que doit prendre la formation française. Selon lui, le développement sur le long terme doit être au centre du projet et le modèle Alcaraz ne peut pas être copié.

Le tennis français va bientôt se retrouver orphelin de Jo-Wilfried Tsonga, qui décrochera sa raquette à l’issue de Roland-Garros (22 mai-5 juin). Le tennis français est toujours à la recherche du successeur du Manceau, dernier Français à avoir joué une finale de Grand Chelem à l’Open d’Australie en 2008. Pourtant Gilles Moretton, président de la Fédération française de tennis (FFT) depuis 2021 ne désespère pas et a un plan bien ficelé pour redonner des couleurs au tennis tricolore. “Privilégions la formation plutôt que la sélection. Dans le mandat précédent, il fallait gagner à 11 ans, 12 ans, 13 ans… C'est-à-dire que vous allez jouer un jeu qui ne vous permettra pas de gagner plus tard. Il faut faire du sport pour comprendre ça.”

Le président de la FFT s’est aussi exprimé sur la sensation Carlos Alcaraz, tout juste 18 ans et déjà 6e au classement ATP. Pour lui, ce “modèle ne peut pas être copié”, même si “quand il existe c’est fabuleux.” Pour l’ancien joueur, il ne faut pas impérativement gagner dès le plus jeune âge. “Prenons les Petits As, le nombre de joueurs qui ont gagné dont vous n’avez jamais entendu parler, observe le dirigeant de 64 ans. Alors que Medvedev (actuel numéro 2 mondial) n’a pas dépassé les huitièmes de finale.”

Un nouveau modèle de formation

Le but est donc de restructurer le modèle de formation français afin d’éviter la fuite des talents: “Je vais prendre un exemple concret: Maxime Cressy est un produit parisien, derrière il a voulu jouer son propre jeu. On lui a imposé un modèle à la française donc il s’est barré aux Etats-Unis dont il a pris la nationalité, regrette Moretton. Il faut rouvrir des pôles régionaux pour éviter de délocaliser les gamins et créer des émulations. Il faut arrêter de faire du un contre un dès l’âge de 10 ans. Le maître mot à la fédération, c’est progresser.”

En place depuis un peu plus d'un an, Gilles Moretton espère relancer le tennis français en panne de champion. Le numéro un français actuel est Gaël Monfils (35 ans), qui pointe au 21e rang du classement ATP.