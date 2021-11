Disparition de Peng Shuai: Serena Williams "bouleversée et choquée"

Alors que Peng Shuai n'a plus donné de nouvelles depuis début novembre, en dehors d'un communiqué douteux lui étant attribué, le monde du tennis se mobilise pour retrouver la joueuse chinoise. A l'image de Serena Williams.

La mobilisation du monde du tennis est de plus en plus forte pour retrouver Peng Shuai. La joueuse chinoise, âgée de 35 ans, n'a pas donné de nouvelles rassurantes depuis le 2 novembre, peu de temps après ses accusations de viol envers l'ancien vice-Premier ministre Zhang Gaoli. Hormis un message lui ayant été attribué ce mercredi mais dont on peut douter de la véracité, n'ayant pas été acompagné d'une photo ou d'une vidéo de Peng Shuai. Ce communiqué a été transmis par CGTN Europa, un média chinois proche du gouvernement.

L'ancienne numéro 1 mondiale, Serena Williams, a pris position à son tour. L'Américaine a publié un message sur Twitter pour faire part de son émotion après la disparition de Peng Shuai et pour appeler à la mobilisation afin d'avoir des nouvelles rassurantes de la joueuse chinoise :

"Je suis dévastée et choquée d'apprendre les nouvelles au sujet de ma collègue, Peng Shuai. J'espère qu'elle est en sécurité et qu'elle sera retrouvée le plus tôt possible. Cela doit faire l'objet d'une enquête et nous ne devons pas rester silencieux. Je lui envoie de l'amour ainsi qu'à sa famille pendant cette période incroyablement difficile. #whereispengshuai".

D’après nos informations, la Fédération internationale de tennis a elle demandé des comptes à la Fédération chinoise, afin de recueillir le plus d'éléments possibles quant à la situation de l’ancienne championne de double. Les deux instances sont désormais en contact permanent au sujet de la femme de 35 ans, vainqueure de Wimbledon en double en 2013, puis de Roland-Garros l’année suivante. "La santé des joueuses et des joueurs est toujours notre priorité absolue, et nous sommes évidements favorables à une enquête approfondie et transparente sur l'affaire" de Peng Shuai, nous assure-t-on à la Fédération internationale.