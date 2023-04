Tennis: Moretton réunit les salariés de la FFT, en pleine tempête

Info RMC Sport - Visé par une plainte déposée par des cadres pour détournement de biens publics et corruption au sein de la Fédération française de tennis, Gilles Moretton réunit ce jeudi à 10h les salariés de l'instance.

En pleine tempête, mis en cause par une plainte pour détournement de biens publics et pacte corruptif avec deux de ses proches, le président Gilles Moretton réunit l’ensemble des salariés de la Fédération française de tennis ce jeudi matin à 10h, accompagné de sa directrice générale.

En février dernier, RMC Sport vous révélait, dans une enquête très fouillée, les dessous du management du dirigeant de la FFT (poste qu'il occupe depuis 2021). Vague de départs inédite, gestion des finances, pression... une République de la terreur d'après de nombreux témoignages.

Une plainte au Parquet national financier

A ce climat, s'est ajouté un volet judiciaire en mars, avec cette plainte déposée auprès du Parquet national financier. L'agence française Anticor a par ailleurs déposé un signalement au PNF à propos, notamment, d'un présumé système de revente illégale de billets de Roland-Garros dans lequel Gilles Moretton et Hugues Cavallin, son ancien directeur de cabinet et ex dirigeant de la Ligue de Paris, seraient impliqués.