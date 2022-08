Tennis: Paire gagne son premier match depuis mai à Washington

En pleine crise de confiance depuis plusieurs mois, Benoît Paire a retrouvé le chemin de la victoire ce mardi face à Peter Gojowczyk au premier tour du tournoi de Washington

C'est un ouf de soulagement pour Benoît Paire. Victorieux en deux sets (7-5, 6-4) pour son entrée en lice au tournoi sur dur de Washington face à l'Allemand Peter Gojowczyk (110e mondial), le Français renoue enfin avec la victoire. Il n'avait plus remporté le moindre match depuis le tournoi de Genève il y a deux mois et demi, le 16 mai, face au Finlandais Emil Ruusuvuori.

Paire gagne à nouveau, un signal positif avant l'US Open

Sorti lundi du top 100 (112e) après une série de six défaites au premier tour, le joueur de 33 ans traverse une période compliquée. Début juillet, il s'était confié sur sa période dépressive : "J'ai un peu de stress à arriver sur un court alors que c'est ce qu'il me plaisait quand j'étais bon avant. Même sans beaucoup m'entraîner, j'arrivais à sortir de gros match parce que j'aimais ça, l'adrénaline. J'aimais les moments de stress et maintenant c'est devenu de plus en plus compliqué. Dès que je suis stressé, je m'angoisse et je panique. C'est difficile parce que je ne me sens pas forcément heureux dans ma vie, parce que le tennis est compliqué."

L'Avignonnais a reconnu voir des psys pour l'aider à franchir le cap, ainsi qu'un hypnotiseur. Un travail qui semble commencer à porter ses fruits, et cela à quelques semaines du début de l'US Open (29 août au 11 septembre), dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. L'Avignonnais, qui était encore 20e mondial début 2020 avant la pandémie de coronavirus, rencontrera au prochain tour le jeune Danois Holger Rune, 28e mondial à 19 ans.