Tennis: Djokovic "croise les doigts" pour participer à l'US Open

À moins d'un mois du début de l'US Open, Novak Djokovic a repris l'entraînement et se prépare comme s'il était autorisé à concourir. Mais pour le moment, le Serbe n'est pas autorisé à se rendre sur le sol américain en raison de son statut vaccinal.

Quelques semaines après son sacre à Wimbledon, Novak Djokovic veut poursuivre sur sa lancée et aller chercher le 22e titre du Grand Chelem de sa carrière à l'occasion de l'US Open (29 août-11 septembre). Il reviendrait ainsi à la hauteur de Rafael Nadal, victorieux de l'Open d'Australie et de Roland Garros en 2022. Pourtant, le Serbe n'est, pour l'instant, pas autorisé à se rendre aux États-Unis en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19.

De retour à l'entraînement après quelques jours de repos, l'ancien numéro un mondial a publié un message sur Instagram dans lequel il explique qu'il ne perd pas espoir de participer au dernier Majeur de la saison, lui qui reste sur une finale perdue face à Daniil Medvedev l'an dernier. "Je voulais juste prendre un moment pour vous dire combien je suis reconnaissant de voir autant de messages de soutien et d’amour provenant du monde entier ces jours-ci. Je ne m’y attendais pas, c’est époustouflant", a écrit Djokovic pour remercier les fans qui ont lancé une pétition pour le voir concourir à l'US Open.

Officiellement inscrit sur la liste des participants

En attendant un éventuel retournement de situation, le triple vainqueur à Flushing Meadows s'entraîne sur dur. "Je me prépare comme si j’allais être autorisé à concourir, en attendant de savoir s’il sera possible que que je me rende aux Etats-Unis. Je croise les doigts", rappelle-t-il.

Pour rappel, Novak Djokovic figure officiellement sur la liste des engagés de l’US Open, qui commencera ce 29 août. Ce qui ne signifie absolument pas sa présence au grand coup d'envoi du tournoi.