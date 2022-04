Tennis: Roger Federer annonce sa présence à Bâle fin octobre, le spectre d'une retraite s'éloigne

Roger Federer a annoncé sa présence au tournoi de Bâle en octobre prochain. Le Suisse n’a néanmoins pas communiqué sur un éventuel retour sur le circuit ATP avant l’échéance suisse.

Si on ne connaît toujours pas la date de retour de Roger Federer sur le circuit ATP, le Suisse a déjà annoncé qu’il sera présent sur le Swiss Indoors Basel (22 - 30 octobre). L'organisation du tournoi suisse a confirmé que Federer a "ajouté Bâle à son agenda et confirmer sa présence." Gêné par des problèmes récurrents au genou droit, le natif de Bâle a subi une opération en août 2021, le tenant éloigné des courts plusieurs mois. Cette blessure n’étant pas derrière lui, l’octuple vainqueur de Wimbledon a repoussé le début de sa saison 2022. Les bruits d’une possible retraite commençait alors à courir mais cette annonce coupe court aux rumeurs sur le joueur de 40 ans.

Federer en terrain conquis

Si sa participation à Wimbledon est plus qu’incertaine, Federer a indiqué qu’il sera également présent pour la cinquième édition de la Laver Cup (23-25 septembre). L'homme aux 20 trophées en Grand Chelem s'est dit "impatient de rejouer à la maison." La présence de Federer à Bâle coïncide également avec le retour de ce tournoi. Annulé en 2020 et 2021 à cause du covid-19, le tournoi suisse pourra compter sur l’enfant du pays, lauréat de 10 éditions et tenant du titre, pour remplir les gradins.