Tennis: "Triste de ne pas avoir de meilleurs joueurs", Wawrinka juge le niveau du tennis français

Invité exceptionnel du Super Moscato Show ce mardi, Stan Wawrinka s'est exprimé sur le niveau du tennis français. Le Suisse de 37 ans regrette le "trou" entre la génération dorée (Tsonga, Monfils, Simon, Gasquet) et les jeunes.

Actuellement à Marseille pour disputer l'Open 13 et qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi phocéen après une victoire en trois sets face au Belge Zizou Bergs (6-4, 6-7, 6-4), Stan Wawrinka était l'invité exceptionnel du Super Moscato Show ce mardi. Le Suisse, vainqueur de trois Grands Chelems, s'est notamment exprimé sur le niveau du tennis français, à quatre mois de Roland-Garros.

"C'est dommage, parce que par rapport à ce que représente la France, ils mériteraient d'avoir des joueurs bien au-dessus. C'est vrai qu'il y a eu un trou avec notre génération, où ils ont eu des joueurs exceptionnels comme Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Gaël Monfils. Ils ont été dans le top 10, rappelle le joueur de 37 ans sur RMC. Ils n'ont pas gagné, mais ils sont allés au bout des plus grands tournois au monde."

Gasquet numéro un français... et 43e à l'ATP

En témoigne la difficulté du tennis tricolore: le numéro un français n'est autre que Richard Gasquet (36 ans), actuellement 43e à l'ATP au 20 février. "Actuellement, c'est vrai que c'est difficile, avoue Stan Wawrinka. On ne peut pas juger de l'extérieur. On ne peut pas savoir et comprendre ce qu'il se passe. Quand on a une nation qui a un Grand Chelem, autant de moyens pour pouvoir investir dans le futur du tennis et de pouvoir soutenir autant de monde, c'est triste de ne pas avoir de meilleurs joueurs."

Outre Gasquet, huit autres Français sont classés parmi les 100 meilleurs joueurs du monde: Constant Lestienne (53e), Grégoire Barrère (58e), Benjamin Bonzi (60e), Adrian Mannarino (62e), Quentin Halys (64e), Corentin Moutet (65e), Arthur Rinderknech (72e) et Ugo Humbert (85e).