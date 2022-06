Tennis: trois ans après son dernier titre, Caroline Garcia triomphe à Bad Homburg

Caroline Garcia a pris le meilleur sur la Canadienne Bianca Andreescu en finale du tournoi de Bad Homburg (Allemagne) ce samedi. La Française remporte son premier tournoi trois ans presque jour pour jour après sa victoire à l’Open de Nottingham, lui aussi sur gazon.

Fin de la disette pour Caroline Garcia. Trois ans après sa victoire sur l’Open de Nottingham, la joueuse française soulève de nouveau un trophée après avoir écarté la Canadienne Bianca Andreescu en trois sets (6-7, 6-4, 6-4) en finale du tournoi de Bad Homburg (Allemagne).

Avant de retrouver la 64e joueuse mondiale pour un combat de 2h40 en finale, Garcia s’était débarrassée de sa compatriote Alizé Cornet en demi-finale. Sabine Lisicki et Kamilla Rakhimova avaient, elles, subi la loi de la native de Saint-Germain-en-Laye plus tôt dans le tournoi. C’est le troisième succès de la joueuse de 28 ans sur le gazon avec Nottingham en 2019 et Majorque en 2016. Cette victoire en Allemagne est le neuvième tournoi remporté pour celle qui a débuté sa carrière en 2011.

De bon augure avant Wimbledon

Au mois de mai, Caroline Garcia (75e mondiale) s’était imposée sur le tableau double de Roland-Garros aux côtés de Kristina Mladenovic, effaçant ainsi son élimination dès le deuxième tour en simple contre Madison Keys.

Caroline Garcia n’aura pas le temps de savourer son nouveau sacre puisque dans deux jours, c’est le gazon britannique de Wimbledon qui attend la joueuse francilienne. L'ancienne 4e joueuse mondiale sera opposé à la locale de l’étape Yuriko Lily Miyazaki (206e) lors du premier tour.