Tennis: pas encore remis de sa blessure au pied, Monfils renonce à Wimbledon

Après son forfait à Roland-Garros, Gaël Monfils va manquer Wimbledon (27 juin-10 juillet). S'il a recommencé à s'entraîner, le Français mise plutôt sur un retour à la compétition sur terre battue à Hambourg.

Wimbledon, ce sera sans Gaël Monfils (23e mondial). Déjà absent à Roland-Garros, en raison d'une gêne au talon droit, le numéro 1 français du tennis tricolore a annoncé ce jeudi son forfait pour le Grand Chelem britannique (27 juin-10 juillet).

Retour espéré à Hambourg en juillet

"Je voulais faire un point après ma blessure au pied. J’ai recommencé à m’entraîner cette semaine et je me suis vraiment bien senti. Je vais donc pouvoir augmenter progressivement l'intensité de mes séances et passer plus de temps sur le court pour me remettre en forme d'un point de vue physique et tennistique. En raison de ce retour récent à l’entraînement et des exigences physiques du tennis sur gazon combinées à celles des matchs au meilleur des cinq sets, mon équipe et moi avons pris la décision de ne pas jouer Wimbledon cette année", a-t-il indiqué sur ses réseaux sociaux. Son retour à la compétition devrait avoir lieu à Hambourg, sur terre battue, en juillet.

Le Parisien, 35 ans et seul Français installé actuellement dans le top 50, avait signé un début de saison convaincant en s'imposant à Adélaïde et en se hissant jusqu'en quarts de finale de l'Open d'Australie. Mais lorsque la saison sur terre battue s'est ouverte en avril, il a dû faire l'impasse sur Monte-Carlo et à Barcelone, déjà gêné par son pied. Puis il a manqué Rome en avançant la "persistance d'une blessure au talon". Entre les deux, après dix jours complets d'arrêt, il n'avait joué que deux matchs à Madrid.

L'an dernier, Monfils avait été éliminé dès le deuxième tour de Wimbledon par l'Espagnol Pedro Martinez, alors 107e joueur mondial, en quatre manches (6-3, 6-4, 4-6, 7-6). Le tournoi avait été remporté par Novak Djokovic, bourreau en finale de Matteo Berrettini.