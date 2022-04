Tennis: un junior français gifle son adversaire à la fin d’un match lors d'un tournoi international

Un jeune tennisman français a complètement dérapé à la fin d’un match perdu d’un tournoi de juniors international. Alors que son adversaire venait lui serrer la main, Michael Kouame, 15 ans, l’a giflé. Des personnes présentes autour du court ont ensuite tenté de s’en prendre physiquement à lui.

Si la raison de son geste d’humeur reste pour le moment inconnue, celui-ci est inadmissible, et particulièrement rare sur un court de tennis. Opposé et défait – la raison est probablement à trouver par ici – par un joueur ghanéen d’une année plus âgé que lui, le jeune Français Michael Kouame, 15 ans, a giflé son adversaire.

Tête de série numéro 1 d’un tournoi junior international disputé lundi à Accra, au Ghana, le 589e joueur au classement ITF Junior a totalement perdu ses nerfs au sortir d’une rencontre perdue en trois manches au jeu décisif.

Membre de la "All-In Academy" de Tsonga

Au moment où son adversaire, Raphael Nii Ankrah (classé 1688e mondial chez les juniors), venait à sa rencontre au filet pour lui serrer la main, le jeune Tricolore lui a assené une gifle. Ce qui n’a pas manqué de faire vivement réagir des personnes présentes autour du court (des membres du camp de son adversaire?), qui ont rapidement cherché à s’en prendre physiquement à lui.

Originaire de Sarcelles (Val-d’Oise) et jeune Français prometteur, Michael Kouame avait été repéré très tôt par la Ligue du département francilien. Comme l’indique son compte Instagram, il fait partie de la "All-In Academy" de Jo-Wilfried Tsonga, centre d’entraînement et de formation de très haut niveau installé dans la banlieue lyonnaise.