Wimbledon: en pleine conférence de presse, Badosa raconte son rêve érotique avec Tsitsipas

Paula Badosa et Stefanos Tsitsipas affichent leur couple depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. Présente en conférence de presse ce jeudi, l’ancienne N°2 mondiale a été interrogée sur l’origine de leur union. Et elle s’est laissée aller à une réponse plutôt… confidentielle.

Comme en témoigne leur compte Instagram commun "Tsitsidosa", Paula Badosa et Stefanos Tsitsipas ne cherchent pas à cacher leur relation. Et la joueuse espagnole a franchi une nouvelle étape ce jeudi en conférence de presse en racontant l’origine de l'histoire entre les deux tennismen.

"J’étais blessée en Australie. J’ai regardé son match, la finale. Bien sûr, j’ai eu le décalage horaire parce que j’étais en Espagne mais j’ai décidé de regarder ce match, a rembobiné Badosa devant les journalistes. C'est surprenant, parce que je ne rêve jamais de joueurs de tennis, mais j'ai rêvé de lui cette nuit-là, que nous gagnions tous les deux l'Open d'Australie. Ensuite, c'était comme si nous vivions un moment très romantique, mais je ne vais pas l'expliquer. Je vais m'en tenir là (Rires)."

Associés en double mixte

Badosa (25 ans) et Tsitsipas (24 ans) sont actuellement tous les deux engagés à Wimbledon. L’Espagnole, ancienne N°2 mondiale, va défier l’Ukrainienne Marta Kostyuk vendredi au 2e tour. Le Grec, de son côté, est opposé à Andy Murray ce jeudi soir pour tenter d’accéder au 3e tour. Les deux tourtereaux seront également associés en double mixte, avec un premier tour prévu contre la paire Krajicek-Pegula.

Sur leur compte Instagram commun, créé il y a quelques semaines et déjà suivi par 60.000 personnes, Tsitsipas et Badosa affichent leur complicité. "Je suis moi-même une personne plutôt intime, je ne voulais pas trop partager de choses sur moi sur les réseaux sociaux. Mais on s’amuse tellement ensemble. On est juste nous-mêmes. C’est tellement rare de trouver ça, a récemment confié le joueur Grec au journal allemand Bild. Nous sommes des âmes sœurs. C’est peut-être ainsi qu’il faut le définir. Si vous demandez à Paula, elle vous dira exactement la même chose." Elle en a même dit un peu plus.