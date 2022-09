"Tu vas manquer au tennis": le vibrant hommage de Sampras à Federer

Ce vendredi, à l’occasion de la Laver Cup où il évoluera en double avec Rafael Nadal, Roger Federer jouera le dernier match de sa carrière. À quelques heures de cet évènement, le Suisse a reçu un bel hommage de la part d’une autre légende du tennis: Pete Sampras.

Professionnel du tennis depuis 1998 et détenteur de 103 titres dont 20 en Grand Chelem, Roger Federer va disputer ce vendredi son dernier match avant de prendre sa retraite. Miné par les blessures depuis quelques mois, le Suisse va évoluer aux côtés de son rival et ami Rafael Nadal, à l’occasion de la Laver Cup. Forcément, le départ d’une telle légende a suscité de nombreuses réactions de la part d’autres gros noms du tennis.

Plus récemment, c’est Pete Sampras qui a pris la parole pour féliciter celui qui l’avait battu à Wimbledon en 2001. Loin d’être rancunier, le détenteur de 74 titres dont 14 Grands Chelems s’est rappelé au bon souvenir de cette confrontation qui s’était conclue en cinq sets: "Tu n’avais que 19 ans, tu étais un joueur prometteur, on commençait déjà à parler de toi. Nous avons livré une grosse bataille sur le court central de Wimbledon. À la fin, j’avais le sentiment d’avoir fait mon match. Je n’aurais jamais imaginé 20 ans plus tard que tu dominerais notre sport."

"Tu as sacrifié ton corps"

Malheureusement, il est venu un moment où Federer a enchainé les pépins physiques. Malgré ça, le Suisse a toujours donné le maximum pour participer à différents tournois, un courage loué par Sampras: "Tu as sacrifié ton corps. Ce que tu as accompli est extraordinaire. Tu as toujours été noble, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Tu as vécu ta carrière en restant toi-même et en n’oubliant jamais d’où tu venais. Tu peux être très fier de toi."

S’il disputera bel et bien son dernier match face à Jack Soke et Frances Tiafoe, Federer restera certainement dans les mémoires comme étant un des plus gros noms du tennis: "C’est triste de te voir arrêter maintenant mais on sait que ça fait partie du sport. Tu vas manquer au tennis, mais tu l’as laissé entre de bonnes mains."