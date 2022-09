Tennis: "Ce sera mémorable", Nadal ravi d'êre associé à Federer pour le dernier match de sa carrière

Le Suisse Roger Federer tirera sa révérence vendredi soir après avoir disputé un dernier match en double avec Rafael Nadal, lors de la Laver Cup à Londres. Un évément qui enchante son grand rival espagnol, ravi de faire équipe à ses côtés pour ce moment historique.

"Un moment historique" et "inoubliable" pour Rafaël Nadal. Si le doute a persisté quand à la capacité de Roger Federer à être sur le court ce vendredi, c'est désormais officiel, il va disputer un double aux côtés de Rafaël Nadal lors de la Laver Cup. Un dernier match d'anthologie pour celui qui a fait vivre des moments d'exceptions aux fans de tennis du monde entier.

Roger Federer et Rafaël Nadal sont intemporels, et pourtant, le temps sera suspendu durant quelques minutes vendredi à Londres. Tous les regards seront tournés vers la capitale anglaise pour l'ultime match de l'immense carrière de Roger Federer, à 41 ans.

"Rendre le moment spécial"

A l'annonce de l'affiche ce jeudi, Nadal a évoqué sa joie de participer à la dernière danse de se son grand rival. "Ce sera incroyable et mémorable, a confié l'Espagnol en conférence de presse. Avoir Roger une dernière fois avec moi, ce sera top. On a crée une incroyable rivalité entre nous. Une rivalité sympa car on entretient de très bonnes relations. Un des plus grands joueurs - si c’est n’est le meilleur - va s’en aller. Je suis vraiment content d’être là. J’espère rendre le moment spécial."

Les deux hommes se sont afffrontés 41 fois au cours de leur carrière, pour 17 victoires du Suisse et 24 de l'Espagnol. Ce vendredi, ce n'est pas face à face qu'ils entreront une dernière fois ensemble sur le court, mais ensemble, côte à côte. Il ne sera plus question de gagner face à l'autre, mais plutôt de gagner pour l'autre. L'iconique duo affrontera la paire américaine composée de Jack Sock et Francès Tiafoe (qui a récemment battu Rafaël Nadal à l'US Open).