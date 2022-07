Tennis: "Ce n’est pas la fin du monde", Djokovic relativise un possible forfait à l’US Open

En marge de l’inauguration d’un complexe de tennis en Bosnie ce jeudi, Novak Djokovic, récent vainqueur de Wimbledon, a évoqué son avenir à court terme. Non-vacciné et à ce jour non-autorisé à disputer l’US Open aux Etats-Unis, le Serbe relativise une possible absence à New York.

Novak Djokovic privé d’un 22eme Grand Chelem ? La probabilité est forte pour cette année 2022. Si le Serbe a déroché dimanche à Wimbledon son 21eme Majeur en carrière, sa présence à l’US Open (29 août – 11 septembre) est loin d’être assurée. En cause, son statut vaccinal. Non-vacciné, "Djoko" n’est pas autorisé à entrer sur le sol américain selon les règles anti-Covid en vigueur outre-Atlantique. Il s’expose donc à une exclusion du tournoi.

"J'aimerais que, au moins, on respecte ma décision"

"Je suis un joueur de tennis professionnel et je veux être partout où je peux jouer, a-t-il une nouvelle fois rappelé jeudi en marge de l’inauguration d’un complexe de tennis en Bosnie. La politique ne m'intéresse pas. J'ai mes avis et ce que je veux, c'est ce que tout le monde ait la liberté de choisir ce qui est le mieux pour lui. J'aimerais que, au moins, on respecte ma décision. Si j'y suis autorisé, je serai à New York. Sinon, ce n'est pas la fin du monde."

Il veut aussi retourner en Australie

Ce ne serait pas la première fois que "Nole", 7eme joueur mondial, est privé un Grand Chelem en raison de son statut vaccinal. En début d’année, à l’issue d’un long feuilleton à suspense, il avait dû quitter l’Australie et renoncer à participer au Majeur à Melbourne. "Cette saga n'était évidemment pas plaisante à vivre. Beaucoup de gens pensent encore que j'ai fait le forcing pour entrer en Australie sans autorisation, mais c'est faux et je l'ai prouvé devant les tribunaux. Jamais je n'irai dans un pays qui ne veut pas de moi et qui ne m'aurait pas donné son autorisation. Et j'espère bien que je pourrai y revenir en janvier. J'aime l'Australie et je veux y retourner. Et c'est là-bas que j'ai eu mes meilleurs résultats en Grand Chelem. J'espère que j'y serai", conclut le Serbe.