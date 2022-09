US Open: "Horrible de se prendre des passings gagnants", les regrets de Garcia après sa demie

La superbe aventure de Caroline Garcia s’est achevée en demi-finale de l’US Open face à la Tunisienne Ons Jabeur (6-1, 6-3), dont elle n’a jamais réussi à contrer le jeu. Elle assume sa stratégie mais affiche de la déception.

Caroline Garcia est une nouvelle fois tombée face à Ons Jabeur (6-1, 6-3), jeudi en demi-finale de l’US Open. Auteur d’un superbe parcours, la Française n’a pas trouvé la clé et regrette un début de match un peu timide où ses plans ne se sont pas déroulés comme prévus.

"Le bras ne passait pas aussi bien"

"Ça s'est mal goupillé, le début du match n'a pas été en ma faveur, a-t-elle regretté à l’issue de la rencontre. Un ou deux points où je n'y suis pas allée franchement, comme encore pas mal de points par la suite. Le bras ne passait pas aussi bien et avec mon style de jeu, ça m'a fait manquer quelquefois ma cible: la balle s'est un peu échappée ou a pris le filet. On a fait un match très solide, elle a bien réussi à lire ce que je produisais et mon jeu a été moins efficace que d'habitude."

Elle explique ses difficultés par un esprit pas totalement libéré. "Majoritairement, c'est mental, remarque la Lyonnaise. Mais quand il y a beaucoup d'enchaînements, le stress prend beaucoup d'énergie aussi et, on ne va pas se mentir, au 14e match d'affilée, il y a forcément un peu de fatigue physique. Même si j'ai bien progressé physiquement."

Garcia veut désormais capitaliser sur cette première demi-finale de Grand Chelem qui en appellera d’autres, l’espère-t-elle. Malgré la sévérité du score, elle ne regrette pas son approche du match. "On part dans l'inconnu, mais c'est tout le charme d'avancer dans les tournois, d'aller de plus en plus loin dans les Grands Chelems, conclut-elle. Tu sais que tu es en demi-finale, que tu te rapproches de la fin du tournoi. Que peux-tu faire pour aller une marche de plus? C'est plein de stress positif. Il y a quelques mois, j'aurais aimé être là où je suis aujourd'hui. Donc, forcément, il y a beaucoup de déception, de la frustration un petit peu, mais aujourd'hui j'y suis quand même allée, j'ai produit mon jeu même si c'était horrible de se prendre des passings gagnants. Mais il y a quelques années, je n'aurais pas eu cette attitude-là. Mon jeu, je l'assume: quand ça marche un peu moins bien, c'est un peu moins joli à regarder, mais quand ça marche, on en a entendu de bonnes choses."