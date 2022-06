Wimbledon: Kyrgios assume avoir craché en direction d’un spectateur

En conférence de presse après sa victoire au premier tour de Wimbledon face à Paul Jubb, Nick Kyrgios a assumé avoir craché en direction de l'un des spectateurs, qui lui avait manqué de respect au cours du match.

Dans la douleur, Nick Kyrgios s'est qualifié au deuxième tour de Wimbledon. Il a fallu cinq sets à l'Australien pour s'en sortir mardi face au Britannique Paul Jubb (3-6, 6-1, 7-5, 6-7, 7-5) mais sa frustration était palpable face à un joueur classé 219e à l'ATP. Kyrgios a passé plus de trois heures sur le court (3h05), où il s'est à nouveau distingué par ses frasques. Au moment de célébrer sa performance, l'homme de 27 ans a fini par cracher en direction d'un spectateur.

Kyrgios s'en est pris aussi à une juge de ligne

Auparavant, dès le début du match, dans le quatrième jeu du premier set, Nick Kyrgios s'en est pris verbalement à une juge de ligne, qui avait adressé un mot à l'arbitre de chaise. "Quelqu'un a-t-il payé sa place pour la voir parler? Personne, fustigeait-il. Je sais que tu as des fans, mais elle n'en a aucun." Par la suite, le 40e joueur mondial a encore pris en grippe la même personne. "Tu as quelque chose contre moi?", a balancé encore l'Australien. Celui qui a encore loupé volontairement Roland-Garros cette année a fini par conclure, en parlant des juges de ligne: "Ces gens ont plus de 90 ans, ils ne voient pas la balle."

En conférence de presse, Nick Kyrgios a été invité à préciser sa pensée lancée en direct. "J'ai dit que la plupart des arbitres sont plus âgés et je ne pense tout simplement pas que ce soit l'idéal, lorsque vous pratiquez un sport avec de si petites marges, a expliqué celui qui défiera Filip Krajinović au prochain tour. En fait, les jeunes ont une meilleure vue. Ne pensez-vous pas que c'est plus approprié?"

Kyrgios assume avoir craché en direction d'une personne "qui lui manquait de respect"

Au cours de sa partie, Nick Kyrgios a commis 55 fautes directes, souvent agacé. L'un des supporters présents dans les gradins s'est amusé de la situation, applaudissant lorsque Kyrgios a envoyé une balle dans le filet sur son service. Après la partie, le joueur a assumé avoir craché en direction d'un supporter. "J'ai craché en direction de l'une des personnes qui me manquait de respect, oui, a confirmé l'intéressé. Je n'aurais pas fait ça à quelqu'un qui me soutenait. Je suis confronté à la haine et à la négativité depuis longtemps, donc je n'ai pas l'impression de devoir quoi que ce soit à cette personne."

"Il est littéralement venu au match sans vraiment soutenir personne, juste pour susciter le manque de respect, s'est encore justifié Nick Kyrgios sur son geste. C'est bien, mais si je vous le rends, c'est comme ça.(...) J'adore ce tournoi. Cela n'a rien à voir avec Wimbledon ; je pense juste que c'est juste toute une génération de gens, sur les réseaux sociaux, qui ont le droit de commenter chaque chose avec négativité. Cela continue dans la vraie vie."

Enfin, Nick Kyrgios s'en est pris aussi sur le court à la qualité du gazon, trop arrosé à son goût, Mais face à un adversaire qui "a profité du moment et a parfois joué un tennis exceptionnel", le fantasque Krygios a réussi à s'en sortir. "Il y a des mecs en tribunes qui n'avaient pas peur de me critiquer. Cette victoire est pour vous, vous vous reconnaîtrez", a conclu le vainqueur du jour.