Après son retrait retentissant à Roland-Garros, Osaka ne disputera pas Wimbledon

Après s'être retirée de Roland-Garros il y a deux semaines, la Japonaise Naomi Osaka a fait savoir ce jeudi qu'elle ne disputera pas le tournoi de Wimbledon (28 juin-11 juillet), troisième Grand Chelem de la saison.

Naomi Osaka ne va pas mieux. Ou du moins pas suffisamment bien pour aller fouler le gazon anglais. Un peu plus de deux semaines après son retrait de Roland-Garros, la joueuse japonaise a fait savoir ce jeudi qu'elle ne disputera pas Wimbledon, programmé du 28 juin au 11 juillet.

"Naomi va prendre du temps pour elle, au côté de ses amis et sa famille", indique un communiqué de son équipe, relayé par le Times et d'autres médias britanniques. La numéro 2 mondiale se dit en revanche "excitée" à l'idée de participer aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), devant un public probablement acquis à sa cause.

Une santé mentale fragile

Fin mai, la joueuse de 23 ans s'était retrouvée prise dans une polémique à Roland-Garros, après avoir décidé de boycotter les médias durant toute la compétition. Mise à l'amende par l'organisation pour ce non-respect de ses obligations, Osaka avait plié bagages au lendemain de sa qualification pour le deuxième tour.

"Je n'ai jamais voulu être une source de distraction et j'accepte le fait que mon timing n'était pas idéal et que mon message aurait pu être plus clair, avait-elle expliqué. Mais je ne banaliserai jamais la santé mentale ni n'utiliserai ce terme à la légère. La vérité est que j'ai souffert de longs épisodes de dépression depuis l'US Open en 2018 et que j'ai eu beaucoup de mal à y faire face. (...) J'ai pensé qu'il valait mieux prendre soin de moi et ne pas assister aux conférences de presse. Je l'ai annoncé de manière préventive parce que j'ai l'impression que les règles sont en partie dépassées et je voulais le souligner. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis introvertie, et tous ceux qui m'ont vue aux tournois auront remarqué que je porte souvent des écouteurs car cela aide à atténuer mon anxiété sociale."

Deux fois victorieuses de l'US Open (2018, 2020), Osaka a également remporté deux fois l'Open d'Australie (2019, 2021) dans sa carrière. Mais depuis son succès à Melbourne en début d'année, elle n'a pas fait mieux qu'un quart de finale à Miami.