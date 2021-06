Tennis: Nadal forfait pour Wimbledon et les Jeux olympiques

Battu au stade des demi-finales de Roland Garros par Novak Djokovic, Rafael Nadal a annoncé ce jeudi qu'il ne participerait pas à Wimbledon, à partir du 28 juin, ni aux Jeux olympiques de Tokyo fin juillet. L'Espagnol de 35 ans souhaite préserver son corps après une saison éprouvante sur terre battue et explique aussi sa décision par un problème de timing.

Battu par Novak Djokovic dans son jardin sur le Philippe-Chatrier de Roland Garros, Rafael Nadal va certainement avoir besoin de temps pour s'en remettre. Autant physiquement que moralement. L'Espagnol a anonncé ce jeudi, sur ses réseaux sociaux, son forfait pour Wimbledon et les Jeux olympiques.

"La bonne décision pour prolonger ma carrière sportive"

Rafael Nadal ne défendra pas ses chances à Wimbledon, où il aurait pu prétendre à remporter un 21e tournoi du Grand Chelem. "Je tiens à vous informer que j'ai décidé de ne pas participer à la prochaine édition de Wimbledon qui se tiendra du 28 juin au 11 juillet. Je ne jouerai pas non plus les Jeux olympiques finalement prévus du 24 au 30 juillet, a officialisé Nadal sur son compte Twitter. C'est une décision qui n'est jamais facile à prendre. Après avoir écouté mon corps et parlé à mon équipe, je comprends que c'est la bonne décision pour prolonger ma carrière sportive et continuer à faire ce qui me rend heureux: rivaliser au plus haut niveau et continuer à se battre."

Vainqueur cette saison du Masters 1 000 de Rome face à Novak Djokovic, Rafael Nadal préfère donc se préserver, lui qui vient de fêter ses 35 ans début juin. "Le fait qu'il n'y ait que deux semaines entre Roland Garros et Wimbledon cette année n'a pas aidé mon corps à se remettre de la saison toujours exigeante sur terre battue, a expliqué encore Nadal. Cela a été deux mois de gros efforts et la décision que je prends est axée sur le moyen et long terme."

Souvent perturbé par des blessures tout au long de sa carrière, Rafael Nadal assure qu'il agit par "prévention" face à "tout type d'excès" pour son corps et qui pourrait l'empêcher "de se battre davantage à moyen et long terme pour les titres." Médaillé d'or en simple et en double lors de sa carrière aux JO, le Majorquin ne sera pas non plus du voyage au Japon. "Les Jeux olympiques ont beaucoup compté dans ma carrière et ont toujours été une priorirté en tant qu'athlète, retrouvant l'ambiance que tout athlète veut ressentir au moins une fois, a déclaré Nadal. Personnellement, j'ai eu la chance de les vivre intensément à trois reprises et aussi d'être le porte-drapeau de mon pays."