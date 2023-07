Tennis: l’émotion de Cornet au moment de réaliser qu'elle a joué son dernier match à Wimbledon

Éliminée par Elena Rybakina au deuxième tour de Wimbledon et blessée au genou à la fin du match, Alizé Cornet a seulement réalisé au micro de RMC qu'elle avait disputé son dernier match dans le Grand Chelem londonien. Le cœur lourd mais le sentiment du devoir accompli.

Une grosse frayeur avant les adieux. Éliminée au deuxième tour de Wimbledon ce jeudi par Elena Rybakina, Alizé Cornet a craint le pire à la fin du deuxième set lorsque sa jambe gauche a dérapé. Après un temps mort médical, la Française a tout de même pu revenir sur le court pour disputer ses derniers échanges dans le Grand Chelem londonien.

>> Toutes les infos sur Wimbledon EN DIRECT

Cornet a d’ailleurs semblé réaliser au micro de RMC qu’elle avait joué son dernier match à Wimbledon. "Ah oui, je n’avais même pas pensé à ça… Donc je pars comme ça sur une entorse. J’ai entendu les gens, ils m’ont quand même applaudi, ils ont été cools, ils m’ont fait une petite ovation. Mais j’étais tellement dans la douleur et dans l’inquiétude que je n’ai même pas pris le temps de savourer ce moment."

Hors-série - la carte postale de Wimbledon : Des polémiques et deux larges sourires pour Muller et Mayot 12:11

"Dommage que ça se finisse comme ça"

"C’est dommage que ça se finisse comme ça, a-t-elle poursuivi au micro de RMC. J’ai quand même réussi à profiter de mon match sur le Central, si ça doit se finir comme ça… C’était quand même une belle opportunité pour moi." Alizé Cornet disputera l'US Open cette saison. La suite est plus floue pour la Niçoise mais pour Wimbledon, c'est bien terminé.

Au premier set, Rybakina, tenante du titre, avait pris rapidement l'ascendant en breakant à la première occasion pour mener 3-0 et ne jamais être inquiétée par la Française. Le second set a été très différent et Cornet peut nourrir de gros regrets, puisqu'elle a gâché six balles de break sans en concéder aucune. Si Cornet a pu reprendre sans sembler être trop gênée après sa chute, Rybakina a assez facilement remporté le tie break. Un dernier frisson pour Cornet sur le gazon londonien.