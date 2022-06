Tennis: Monfils seul Français dans le top 50 ATP la semaine prochaine, une première depuis 17 ans

Avec l’élimination d’Ugo Humbert au deuxième tour du tournoi de Halle ce mardi, la France ne va compter la semaine prochaine plus qu’un seul joueur dans le top 50 au classement ATP avec Gaël Monfils, pointant à la 24e place. Une première depuis 2005, soit dix-sept ans.

La France recule encore un peu plus dans la hiérarchie du tennis mondial. Après la défaite d’Ugo Humbert lors du deuxième tour du tournoi de Halle (Allemagne), le messin, qui était tenant du titre, va glisser en dehors du top 100 alors qu’il était 50e. Avec cette rétrogradation, seul Gaël Monfils représentera la France dans le top 50 ATP à partir de lundi. Une première depuis 2005.

Il y a dix-sept ans, c’est Sébastien Grosjean qui portait le tennis tricolore à bout de bras. Le demi-finaliste de Roland-Garros 2001 était 28e tandis que Mickaël Llodra et Fabrice Santoro pointaient à la porte du top 50 en étant respectivement 51e et 52e. Pourtant, seulement trois ans plus tard, la France plaçait trois joueurs dans le top 15 à l’issue de la saison 2008 avec Jo-Wilfried Tsonga (6e), Gilles Simon (7e) et Gaël Monfils (14e). De quoi redonner un peu d’espoir à un tennis français en quête de leader.

Le trou générationnel dont est victime le tennis tricolore depuis plusieurs années s’est encore vérifié cette année sur Roland-Garros où aucun Français n’a dépassé les seizièmes de finale puisque Hugo Gaston et Gilles Simon ont subi la loi de Holger Rune et de Marin Cilic à ce stade de la compétition.

Du côté du tennis français féminin ce n’est guère mieux puisqu'à ce jour seule Alizé Cornet figure dans dans le top 50 (34e). Caroline Garcia, Diane Parry, Océane Dodin et Clara Burel se font une place dans le top 100.

A partir du 27 juin les Français auront l’occasion de se relancer sur Wimbledon pour effacer l’affront de la précédente édition dont aucun tricolore n’avait dépassé le deuxième tour.