Tennis: pourquoi Harmony Tan pourrait manquer l'US Open malgré son beau parcours à Wimbledon

La Française Harmony Tan s'est hissée jusqu'en 8e de finale à Wimbledon avant de perdre ce lundi soir contre l'Américaine Amanda Anisimova. Mais malgré cette très jolie performance, elle pourrait manquer la qualification pour le prochain US Open en raison de l'absence de points WTA pour le Grand Chelem britannique.

Harmony Tan, 115e mondiale, a toutes les raisons de savourer après son beau parcours à Wimbledon, mais bien qu'elle ait atteint les 8es de finale, elle n'était pas certaine ce lundi d'être en mesure de disputer l'US Open qui débute le 29 août. La raison ? L'absence de points distribués par la WTA et l'ATP au tournoi londonien dont les instances ont refusé les joueurs russes et bélarusses en représailles à la guerre en Ukraine.

"Comme j'étais ici cette semaine, au lieu d'avoir deux tournois, il ne m'en reste qu'un pour être dans le cut à l'US Open" a expliqué la joueuse de 24 ans, indiquant être "inscrite sur un ITF 60.000 dollars sur terre battue en Lettonie (Liepaja, ndlr) la semaine prochaine".

La possibilité d'une invitation

Si des points avaient été distribués à Wimbledon, elle en aurait marqué largement suffisamment pour intégrer directement le tableau principal du dernier Majeur de l'année, qu'elle n'a disputé qu'une seule fois, en 2018.

Dans les conditions actuelles, outre la possibilité de grappiller des points à Liepaja, il y a aussi la possibilité d'obtenir une invitation. "Je sais qu'il y a une wild card échangée entre la France et les Etats-Unis cette année", a indiqué Tan en ajoutant rapidement: "mais on est beaucoup de Françaises en pole position..." pour l'avoir.

Faute de points, elle qui n'avait encore jamais passé trois tours dans un tournoi du circuit principal et n'avait jamais dépassé le 2e tour en Grand Chelem (Australie 2022 et Roland-Garros 2021), va repartir avec un chèque de 221.000 euros, soit quasiment autant que tout ce qu'elle avait gagné en tournois depuis le début de l'année. "Ca va m'aider à financer ma saison", s'est-elle réjoui.

Quant aux souvenirs de ce Wimbledon, celui qui la marquera le plus est logiquement la victoire au premier tour sur le Centre Court face à Serena Williams car "battre Serena sur le Central, c'est l'émotion la plus forte de ma carrière", a-t-elle affirmé.

Pour son dernier match lundi, Tan regrette d'avoir "mis du temps à entrer" dans la partie face à Amanda Anisimova (25e) qui, elle, a démarré tambour battant, a "très bien joué" et ne s'est plus laissée rattraper.

"Elle prend la balle beaucoup plus tôt que Serena. Sa frappe n'est pas plus forte, mais elle prend la balle beaucoup plus tôt et donc c'est beaucoup plus difficile d'être sur la balle, bien placée", a développé Tan pour expliquer pourquoi elle n'avait pas réussi à mettre en place ce jeu qui avait tant déstabilisé la septuple championne de Wimbledon. En tout cas, ces quatre matchs à Wimbledon "m'ont montré que je pouvais battre de très très bonnes joueuses et que je savais jouer sur gazon, parce que je ne le savais pas encore, a-t-elle ajouté. Ça m'a montré que je pouvais aller loin dans un grand tournoi."