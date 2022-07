Wimbledon: fin de parcours pour Alizé Cornet et Harmony Tan, il n'y a plus de Française en lice

Alizé Cornet et Harmony Tan ont toutes deux été éliminées aux portes des quarts de finale de Wimbledon ce lundi, battues respectivement par Ajla Tomljanovic (6-4, 4-6, 3-6) et Amanda Anisimova (2-6, 3-6). Il n'y a donc plus aucune joueuse française en simple sur cette édition du Grand Chelem britannique.

Des destins croisés. Alors que les deux matchs des Françaises avaient été retardés en raison des rencontres interminables de Garin contre De Minaur, et Kyrgios contre Nakashima, sur leurs courts, Harmony Tan et Alizé Cornet ont été éliminées toutes les deux au même moment, ce lundi soir, lors de ces huitièmes de finale de Wimbledon.

Une défaite dans la douleur pour Cornet

Première française à se présenter sur le court, Alizé Cornet était pourtant bien lancée face à l'Australienne Ajla Tomljanovic, 44e mondiale alors que la Française est 37e. Elle avait empoché le premier set 6-4 en profitant des erreurs au service de son adversaire. Finalement, cette malédiction s'est retournée contre elle et Alizé Cornet a eu beaucoup de mal ensuite à passer ses premières balles. Lors du deuxièmeset, elle s'est inclinée 4-6 avant d'être malmenée physiquement lors du troisième set, où elle était déjà proche d'être éliminée à 5-1 pour Tomljanovic .

Sauvant plusieurs balles de matchs, la Française est revenue progressivement, mais épuisée, elle a été finalement battue par Ajla Tomljanovic, qui s'est offert le set 6-3. Une belle bataille physique de 2h37, qui a notamment laissé à terre pendant plusieurs secondes Cornet, avant que son destin ne soit réglé par l'Australienne.

"Je suis contente que ma mère soit là cette fois-ci"

"Je ne pensais vraiment pas que j'allais le faire. J'avais tellement de bons souvenirs de l'année dernière et je m'étais dit que je n'en avais pas assez profité, commentait Tomljanovic, première Australienne à atteindre les quarts de finale de Wimbledon deux fois de suite depuis 22 ans. Un an plus tard je suis dans la même position et je veux en profiter davantage. Le niveau de jeu était très élevé, je ne savais pas si j'allais réussir à tenir physiquement, c'est tellement dur de jouer contre elle, elle se bat à chaque point."

Alors qu'elle découvre qu'elle affrontera la Russe Elena Rybakina lors des quarts de finale, elle explique que cela lui est égal : "L'année dernière j'ai joué Ashley Barty donc je pense que je peux jouer n'importe qui. Ce que j'ai appris de l'année dernière c'est de rebondir très vite après un match et de me concentrer sur le prochain. La grande différence par rapport à l'année passée c'est que cette année ma mère a vu tous mes matchs. La saison passée quand je suis allée jusqu'en quarts de finale, je me suis dit 'Mais je ne le ferai peut-être plus jamais et tu as manqué ça'. Donc je suis contente qu'elle soit là cette fois-ci."

Cornet ne fera donc pas mieux qu'en 2014 lorsqu'elle avait atteint pour la première fois les 8es du Majeur sur gazon. Elle peut tout de même se satisfaire d'un parcours à Wimbledon réussi, puisqu'elle avait battu la numéro 1 mondiale Iga Swiatek lors du tour précédent, mettant fin ainsi à la série de 37 victoires consécutives de la Polonaise.

Harmony Tan battue par plus forte qu'elle

Dans un autre match beaucoup moins disputé, la jeune Française Harmony Tan, qui vivait son premier huitième de finale en Grand Chelem, n'a pratiquement pas existé face à la 25e mondiale Amanda Anisimova. L'Américaine a montré à celle qui est la révélation côté français qu'il y avait 90 places d'écart entre elle, et la 115e mondiale. Commettant de nombreuses fautes au service, Tan n'a pas été épargnée par les retours surpuissants d'Anisimova.

La jeune tricolore de 24 ans pourra tout de même se satisfaire d'un parcours historique la concernant, avec notamment une victoire contre Serena Williams lors du premier tour. Elle n'avait encore jamais passé trois tours dans un tournoi du circuit principal et n'avait jamais dépassé le 2e tour en Grand Chelem (Australie 2022 et Roland-Garros 2021).

Il n'y a donc plus aucun Français en lice en simple sur le gazon londonien, après ces éliminations en quasi-simultané. A suivre tout de même: la paire mixte Roger-Vasselin/Cornet, qui devrait évoluer sur les coups de 21h ce lundi et la paire hommes Roger-Vasselin/Mahut à 12h mardi.