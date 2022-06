Wimbledon: Harmony Tan révèle que sa mère "a vendu une maison" pour l'aider financièrement

Tombeuse de Serena Williams au premier tour, la Française Harmony Tan a confirmé ce jeudi en éliminant l'Espagnole Sara Sorribes Tormo au deuxième tour de Wimbledon. Un soulagement pour elle et sa famille sur le plan financier.

C’est l’une des jolies histoires de ce Wimbledon 2022. Classée 115e mondiale, Harmony Tan a signé mardi la plus belle victoire de sa carrière en éliminant Serena Williams au premier tour du Grand Chelem britannique, après un combat de plus de trois heures face à la championne américaine (7-5, 1-6, 7-6) sur le Centre Court.

Un soulagement financier

Elle a confirmé ce jeudi en écartant l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, tête de série numéro 32, en deux manches (6-3, 6-4). Grâce à ce nouveau succès, elle est assurée de toucher le plus gros chèque de sa carrière, avec a minima environ 140.000 euros. Une bouffée d’oxygène d’un point de vue financier pour la Française de 24 ans. Dans sa famille, les sacrifices ont été nombreux pour lui permettre d’assumer le coût du circuit WTA.

"Ma mère a vendu une maison et des appartements pour me financer sur les premières années. Mon père travaille et m’a aussi aidé. Comme mon frère : quand il a commencé à travailler, il me donnait un tiers de son salaire chaque fois. Il n’y avait pas de problème pour lui, il voulait m’aider dans mon projet, il y croyait vraiment à fond", a-t-elle révélé.

Celle qui foule le gazon londonien pour la toute première fois de sa carrière défiera au troisième tour la Britannique Katie Boulter, 118e mondiale. "C'est une très bonne joueuse, surtout sur gazon. Il y aura beaucoup de public pour elle, on va jouer sur un grand court sûrement, donc ça va être un match difficile, comme toujours, mais je vais essayer de bien le préparer", a indiqué Harmony Tan, qui ne veut surtout pas se mettre trop de pression.