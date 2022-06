Wimbledon: la grosse colère de la partenaire d’Harmony Tan après le retrait de la Française en double

La décision d’Harmony Tan de se retirer du tournoi de double après son succès contre Serena Williams en simple a fortement déplu à Tamara Korpatsch, censée être sa partenaire. L’Allemande a partagé son amertume sur les réseaux sociaux.

Pendant qu’Harmony Tan était sans doute encore sur son petit nuage après sa victoire contre Serena Williams en simple au 1er tour de Wimbledon, Tamara Korpatsch, elle, devait bouillonner intérieurement. Ce mercredi, au lendemain de son succès en simple contre l’ancienne N°1 mondiale, la Française a déclaré forfait pour le tournoi de double, officiellement en raison d’une douleur à la cuisse, ont annoncé les organisateurs. Ce qui a fortement déplu à celle qui devait être sa partenaire.

"Si tu es cassée après un match de trois heures la veille, c'est que tu n'es pas capable de jouer au niveau professionnel."

"Elle m'a envoyé un message ce matin. J’ai dû attendre ici une heure avant le début du match. Je suis très triste, déçue et aussi très en colère de ne pas pouvoir jouer mon premier Grand Chelem en double, a confié Korpatsch sur son compte Instagram. Ce n'est pas juste envers moi, je ne méritais pas ça. Elle m'a demandé avant le tournoi si je voulais jouer le double et j'ai dit oui, ce n'est pas moi qui suis allée la chercher. Si tu es cassée après un match de trois heures la veille, c'est que tu n'es pas capable de jouer au niveau professionnel. C'est mon opinion", a conclu la joueuse de 27 ans, classée 110e en simple et 298e en double.

Korpatsch: "Aujourd'hui, en recevant ce message, je me suis sentie très mal"

Un peu plus tard, l’Allemande a tenu à préciser ses propos. “Je ne déteste pas ma partenaire de double pour ce retrait. Je veux juste partager mes sentiments et mon opinion sur ma situation. Aujourd'hui, en recevant ce message, je me suis sentie très mal. Ce n'est pas un tournoi que je peux jouer toutes les semaines, c'est un Grand Chelem."

La story Instagram de Korpatsch © Instagram

Mardi soir, au terme d'un match étouffant de près de trois heures et quart, Tan avait éliminé la revenante Serena Williams 7-5, 1-6, 7-6 (10/7). Pour sa première participation au Majeur sur gazon, elle doit affronter jeudi l'Espagnole Sara Sorribes (45e mondiale) pour tenter de se hisser au troisième tour du simple dames.