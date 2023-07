Wimbledon: une première journée mitigée pour les Français

Caroline Garcia et Diane Parry ont réussi leur entrée en lice à Wimbledon ce lundi et sont qualifiées pour le deuxième tour. Dans le tableau masculin, les Français ont eu plus du mal avec notamment les éliminations de Richard Gasquet et Luca van Assche contre Corentin Moutet et Aslan Karatsev.

Après la grosse déception de Roland-Garros, où aucun représentant tricolore n'a dépassé le deuxième tour, les Bleues et Bleus se sont attaqués ce lundi au tournoi de Wimbledon.

Chez les femmes, les deux Françaises engagées ont répondu présent. Caroline Garcia, malgré des doutes sur sa condition physique avant le début du Grand Chelem londonien, s'est imposée en deux manches face à l'Américaine Katie Volynets (6-4, 6-3). Cinquième du classement WTA, "Caro" Garcia affrontera la Canadienne Leylah Fernandez au prochain tour.

Débuts retardés pour Cornet, Parry a bataillé

L'autre joueuse tricolore en piste ce lundi, Diane Parry, a eu besoin de batailler pour renverser la Britannique Harriet Dart, 135e au classement WTA et détentrice d'une wild card. Après la perte du premier set, la Française a dominé sa rivale en 2h15 (6-7, 6-0, 6-4).

Elle aussi attendue sur le gazon londonien, Alizé Cornet a vu Danka Kovinic déclarer forfait. La Monténégrine sera remplacée mardi par Nao Hibino, repêchée après sa défaite en qualifications.

Gasquet à la trappe, les Bleus dans le dur

C'est simple, hormis Corentin Moutet qui a battu Richard Gasquet en trois set (6-3, 7-5, 7-5), aucun joueur français n'a réussi à se qualifier pour le deuxième tour ce lundi.

Laurent Lokoli s'est bien battu face à Casper Ruud mais le Norvégien a fini par l'emporter en quatre manches (6-1, 5-7, 6-4, 6-3). Idem pour le Russe Aslan Karatsev face à Luca van Assche (6-7, 6-4, 6-2, 6-4).

Les défaites de Constant Lestienne et Enzo Couacaud en trois sets secs contre l'invité Britannique Liam Broady et l'Américain J.J. Wolf ont donné, en revanche, une image moins flatteuse du tennis tricolore.

Les pertes de la première journée à Wimbledon sont déjà lourdes du côté des Français, même si Quentin Halys a bien débuté face à Daniel Evans (il mène deux sets à rien face au Britannique) et qu'un autre duel fratricide entre Benjamin Bonzi et Harold Mayot garantira un deuxième sésame tricolore pour le prochain tour.

Les résultats des Français à Wimbledon ce lundi

Simples dames:

Parry bat Dart (6-7, 6-0, 6-4)

Garcia bat Volynets (6-4, 6-3).

Simples hommes:

Karatsev bat van Assche (6-7, 6-4, 6-2, 6-4)

Moutet bat Gasquet (6-3, 7-5, 7-5)

Broady bat Lestienne (6-1, 6-3, 7-5)

Wolf bat Couacaud (7-5, 6-3, 7-6)

Ruud bat Lokoli (6-1, 5-7, 6-4, 6-3)

Halys contre Evans (6-2, 6-3, interrompu par la nuit)

Mayot contre Bonzi (6-3, 5-3, interrompu par la nuit).