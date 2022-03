Guerre en Ukraine: "Les Ukrainiens n’abandonnent jamais", Svitolina poursuit sa mission à Monterrey

Elina Svitolina s’est fait peur mais a battu la Bulgare Viktoriya Tomova dans la nuit de jeudi à vendredi lors du tournoi de Monterrey (7-6, 3-6, 6-2). Un succès une nouvelle fois dédié à l’Ukraine, son pays ravagé par la guerre avec la Russie.

Elina Svitolina-Monfils mène la résistance à sa manière. Engagée sur le tournoi de Monterrey au Mexique la joueuse de tennis s’estime en mission pour son pays et a prévu de reverser tous ses gains à l’armée ukrainienne pour financer la lutte contre l’envahisseur russe. Après un premier tour maîtrisé contre une Russe, la compagne de Gaël Monfils a dû batailler plus de deux heures pour venir à bout de Viktoriya Tomova (7-6, 3-6, 6-2).

Svitolina: "Je me suis battue jusqu’au bout"

Au pied du mur après avoir cédé sa mise en jeu dès le début de la troisième manche, Elina Svitolina a finalement renversé son adversaire pour se rejoindre les quarts de finale du tournoi mexicain. La 15e joueuse mondiale a ensuite assuré qu’elle avait trouvé une source de motivation dans la présence de supporters pro-Ukraine dans les tribunes à Monterrey.

"Je n’ai pas joué mon meilleur tennis mais je me suis battue jusqu’au bout. Et vous savez, les drapeaux ukrainiens dans les tribunes m’ont vraiment aidé à me battre, a expliqué la joueuse de 27 ans après sa victoire. Une fan a crié que les Ukrainiens n’abandonnent jamais donc cela me parlait vraiment. Je me suis juste battue jusqu’à la toute fin et cela a tourné en ma faveur."

A l’image de sa compatriote Dayana Yastremska, également en quarts de finale au tournoi de Lyon après avoir fui l’Ukraine en voiture, Elina Svitolina tentera de poursuivre sa mission au prochain tour à Monterrey dans la nuit de vendredi à samedi. La tête de série numéro un du tournoi mexicain affrontera la Colombienne Maria Camila Osorio Serrano pour une place en demi-finale.