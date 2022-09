US Open: Tiger Woods, ce conseiller si particulier de Serena Williams

Serena Williams s'est qualifiée dans la nuit de mercredi à jeudi pour le troisième tour de l'US Open à New-York. Au moment la joueuse de tennis semble plus que jamais proche de mettre fin à sa carrière, la légende du golf Tiger Woods l'accompagne et l'a aidé à préparer ce possible dernier tournoi du Grand Chelem de sa carrière.

L'œil du Tigre. Un peu comme dans la chanson Roar de Katy Perry, Serena Williams entend bien faire entendre son rugissement une dernière fois à l'US Open et à tout le monde du tennis. A l'heure où l'icône de 40 ans se prépare à raccrocher, l'Américaine est accompagnée de Tiger Woods pour son (ultime?) défi à Flushing Meadows.

Autrice d'une performance remarquable dans la nuit de mercredi à jeudi face à l'Estonienne Anna Kontaveit, numéro 2 mondiale, la championne aux six titres à New-York a encore un peu repoussé le temps des adieux. Un deuxième tour remporté après une lutte féroce pendant près de deux et heures et demie (7-6, 2-6, 6-2) et sous le regard de son soutien un peu particulier qui l’a grandement aidé à préparer ce rendez-vous.

"Il est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici, l'une des principales raisons pour lesquelles je joue encore, a expliqué Serena Williams. Alors on a beaucoup parlé. Il essayait vraiment de me motiver. Il y a quelques personnes, mais on s'est dit, 'd'accord, on peut faire ça ensemble’, tu sais."

Williams: "J'étais juste perdue et j’avais tant de questions"

Au prochain tour vendredi, l'actuelle 605e joueuse mondiale défiera l'Australienne Ajla Tomljanovic. Ou plutôt, la joueuse aussie (46e à la WTA) tentera d'avoir la peau de la lionne Serena Williams. Nul doute que Tiger Woods l'accompagnera encore dans cette aventure.

"C'était bien (d’avoir Tiger Woods), parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais juste perdue et j’avais tant de questions, a encore estimé Serena Williams face à la presse. Quand vous pouvez compter sur quelqu'un comme ça. Je veux dire, mon Dieu, c'est Tiger Woods! Il m’était vraiment utile pour obtenir des éclaircissements."

Williams en quête d’un comeback comme celui de Woods

Associés dans cet US Open, les deux champions semblent bel et bien avoir encore faim de titre. Et si Tiger Woods avait signé l'un des plus beaux come-backs du sport avec sa victoire au Masters d'Augusta en 2019, onze années après son dernier titre majeur, Serena Williams espère bien croquer toutes ses rivales cet été à Flushing Meadows. Mais quand on l'interroge sur ses chances de victoire, l'Américaine la joue modeste.

"Je ne peux pas me projeter aussi loin. J'en suis là ce soir. Je m'amuse et je me fais plaisir, a lancé Serena Willliams face à la presse. Honnêtement, j'ai joué tellement de matchs difficiles depuis je ne sais plus quand, que j'ai l'impression que ce sera vraiment, vraiment difficile de bien me préparer pour chaque adversaire."

Un titre le 11 septembre prochain lui permettrait de boucler le tournoi new-yorkais (et probablement sa carrière) sur un feu d'artifice final... le tout, peut-être accompagné d’une autre chanson de Katy Perry, Firework. Un sublime bouquet final pour une championne comme Serena Williams et son conseiller si spécial Tiger Woods.