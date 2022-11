Route du Rhum: dégâts importants pour Shiraishi après une collision

Kojiro Shiraishi (DMG MORI Global One) a eu une collision à la bouée du cap Fréhel avec l’Imoca d’Olivier Heer (Olivier Heer Ocean Racing). Le skipper n’est pas blessé, mais les dégâts sur son bateau sont importants.

Après seulement quelques heures de course, le voilà déjà obligé de faire demi-tour. Ce mercredi, Kojiro Shiraishi (DMG MORI Global One), engagé dans la catégorie Imoca, a eu une collision à la bouée du cap Fréhel avec le bateau d'Olivier Heer (Olivier Heer Ocean Racing).

Comme indiqué par l’organisation, le skipper va bien mais les dégâts sur son bateau sont importants. Le Japonais se dirige désormais vers le port de Saint Malo, d’où a été donné le départ ce mercredi en début d’après-midi.

Déjà un abandon

Ce mercredi, après une petite heure, le périple de Sam Goodchild sur cette Route du Rhum 2022 s’est déjà achevé. L’Anglais a été contraint à l’abandon ce mercredi dans la foulée du départ de la course entre Saint-Malo et la Guadeloupe après avoir subi plusieurs blessures aux bras et au visage en marge du départ donné à 14h15 dans la cité corsaire.

À la suite de l’abandon de Sam Goodchild, ils sont toujours 137 navires engagés dans la prestigieuse épreuve. Les premiers marins devraient arriver en Guadeloupe d'ici une petite semaine.