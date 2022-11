Route du Rhum: un premier abandon… une heure après le grand départ

Le Britannique Sam Goodchild a abandonné ce mercredi une heure après le départ de la Route du Rhum entre Saint-Malo et la Guadeloupe. Le skipper de l’Ocean Fifty Leyton est blessé aux bras et au visage.

Une petite heure et le périple de Sam Goodchild sur la Route du Rhum 2022 s’est déjà achevé. L’Anglais a été contraint à l’abandon ce mercredi dans la foulée du départ de la course entre Saint-Malo et la Guadeloupe. L’Anglais de 32 ans a subi plusieurs blessures aux bras et au visage en marge du départ donné à 14h15 dans la cité corsaire. Le skipper de l’Ocean Fifty Leyton est placé sous la surveillance du personnel médical.

"Alerté, le CROSS a dépêché un médecin sur zone. Sam est conscient. Il est pris en charge par le médecin et une évaluation des blessures est en cours, a précisé le partenaire du navigateur britannique via un communiqué. Sam va être transféré sur un bateau de la SNSM. L'Ocean Fifty Leyton est pris en charge par l'équipe technique."

Plus que 137 skippers engagés

Pendant que l’équipe technique a pris en charge le multicoque de Sam Goodchild, le reste de la flotte s’est lancé à l’assaut de cette Route du Rhum. Ouest-France a détaillé les conditions de la mésaventure de l’Anglais après son départ de la cité corsaire.

Blessé à bord de l’Ocean Fifty Leyton, le skipper a finalement fait demi-tour vers Saint-Malo après seulement 30 minutes de course. Suite à ce premier abandon, ils sont toujours 137 navires engagés dans la prestigieuse épreuve même si Oren Nataf (Rayon Vert) a été obligé de revenir au point de départ à bord de son multicoque. Les premiers marins devraient arriver en Guadeloupe d'ici une petite semaine.