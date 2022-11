Route du Rhum: Le Cléac'h abattu après sa nouvelle déconvenue sur la course

Armel Le Cléac'h, victime d'une avarie sur son Ultim Banque Populaire, a affiché son immense déception lors de son arrivée pour effectuer une réparation qui le privera vraisemblablement encore d'une victoire sur la Route du Rhum.

Victime d'une avarie, le navigateur Armel Le Cléac'h, l'un des favoris de la 12e édition de la route du Rhum, est arrivé au port de Lorient jeudi vers 23h où il a exprimé son "énorme déception". "C'est une énorme déception, c'est sûr, a confié le skipper de l'Ultim Banque Populaire. On travaille depuis des mois avec toute l'equipe (...) On était bien préparés, on a fait un bon début de course. Ça s'annonçait palpitant et, en quelques minutes, tout s'écroule. Je suis très déçu pour mon équipe et moi. Ça a été brutal il n'y a pas eu de choc."

"La victoire ne sera plus pour moi"

"La victoire ne sera plus pour moi, a reconnu Le Cléac'h. Si on arrive à partir dans les prochaines 36 heures, on peut encore espérer revenir sur les derniers Ultim (maxi-trimarans qui volent sur l'eau), et puis essayer de faire un bon temps de course, une bonne traversée. Ça reste conditionnel. Il faut qu'on vérifie le bateau et voir si on peut repartir en toute sécurité."

Selon les premières constations, la dérive cassée a également endommagé la coque. "On est train de faire l'inspection de cette zone" (autour de la dérive), a détaillé Ronan Lucas, directeur de l'équipe Banque Populaire. "A l'heure actuelle, on envisage une réparation, mais on est encore dans le bilan exact pour savoir si on arrive à réparer dans un temps raisonnable ou si on est obligé de lâcher prise", a-t-il dit avant de préciser: "36 heures semble être le minimum pour la réparation. On se voit difficilement prêts avant samedi soir pour repartir".

"On n'explique pas ce qui s'est passé", a commenté Ronan Loas. Les conditions de navigation étaient tout à fait acceptables pour ce type de bateau. On analysera la dérive lorsqu'on l'aura sortie du bateau."

Le skipper accueilli par une trentaine de spectateurs

En dehors des membres de l'équipe de Banque Populaire, une trentaine de personnes etait venue applaudir le skipper à sa descente sur le ponton, à la base de course au large de Lorient. Sur le navire, une quinzaine de personnes a procédé aux vérifications de l'état du bateau. Deux plongeurs, dont un en apnée, ont parcouru pendant de longues minutes la coque centrale, s'éclairant avec un projecteur. A la sortie de l'eau, un des plongeurs s'est dit optimiste sur la possibilité de réparer. Mais ses propos ont été tempérés par le directeur de l'équipe, Ronan Lucas, qui a indiqué qu'ils allaient se réunir avant de prendre la décision de réparer ou non.

Armel Le Cléac'h, qui ne devait pas assister à cette réunion, est parti se reposer, accompagné par son épouse. "On verra demain, il fera jour", a-t-il encore déclaré. Dans le quatuor de tête après le premier jour de course, le navigateur a entendu "un craquement" en fin de matinée et "constaté la casse de la dérive sous le fond de coque du bateau", avait précisé l'équipe Banque Populaire dans un communiqué.

Le Cléac'h, vainqueur du Vendée Globe 2016/2017, se trouvait à une dizaine d'heures de navigation des côtes bretonnes lors de l'accident. A la barre de son Ultim Maxi Banque Populaire XI, il était l'un des favoris de cette transatlantique en solitaire, partie mercredi de Saint-Malo vers la Guadeloupe, avec Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild), François Gabart (SVR Lazartigue) et Thomas Coville (Sodebo). Une course qu'il n'a jamais remportée après des déveines à répétition.