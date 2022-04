Route du Rhum: un record de participants inscrits, Gabart est là (pour l'instant)

La liste des inscrits pour la prochaine édition de la Route du Rhum, qui s'élancera de Saint-Malo le 6 novembre prochain, a été dévoilée ce mercredi. La course enregistre un nombre record de skippers, avec 138 bateaux inscrits, dont celui de François Gabart, en sursis.

Jamais la ligne de départ de la Route du Rhum n'a accueilli autant de bateaux. La course au large qui relie Saint-Malo à la Guadeloupe, et dont la prochaine édition débutera le 6 novembre, enregistre un nombre record de 138 inscrits. Le précédent record pour une course au large datait de 1976, avec 125 bateaux qui avaient pris le départ à Plymouth pour la Transat anglaise. Précision: 120 bateaux sont pleinement inscrits, il faudra ensuite ajouter 18 invitations qui restent encore à attribuer.

Gabart est là mais...

Parmi les inscrits, des noms bien connus du grand public comme Armel Le Cléac'h, Francis Joyon ou Thomas Coville chez les Ultim. Une catégorie dans laquelle figure également François Gabart, qui a jusqu'au 6 octobre pour donner le certificat de sa jauge.

Car pour l'heure, sa présence n'est pas assurée: les autres marins de la classe Ultim estime que son bateau ne respecte pas les règles internationales de conception. Dernier né de ces maxi-trimarans, son trimaran SVR Lazartigue se distingue par son cockpit non pas posé au niveau du pont mais dans la coque centrale. C'est là que se trouve les colonnes de winchs qui permettent de tirer sur les cordes pour actionner les voiles notamment. Selon les règles de la Fédération internationale World Sailing, ces winchs ne peuvent pas être placés sous le pont pour des raisons de sécurité et de visibilité du skipper sur l'extérieur.