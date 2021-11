Transat Jacques Vabre: "Le bateau est une extension de moi", Dalin assume son statut de favori

Charlie Dalin et son binôme Paul Meilhat mènent actuellement la flotte de la catégorie Imoca sur la Transat Jacques Vabre. Tenant du titre de l’épreuve, le deuxième du dernier Vendée Globe ne craint pas son statut de favori sur la prestigieuse course.

Tenant du titre de la Transat Jacques Vabre en catégorie IMOCA (avec Yann Eliès), Charlie Dalin vise le doublé en association avec Paul Meilhat. Le récent deuxième du Vendée Globe (il avait franchi la ligne d'arrivée en première position avant finalement d'être déclassé deuxième suite au temps accordé à Yannick Bestaven pour s'être détourné lors du chavirage de Kévin Escoffier), fait partie des grands favoris.

Un statut que le skipper de 37 ans assume. Mieux, le bateau Apivia mène ce mardi la course dans sa catégorie avec un peu plus de 4 milles nautiques sur le duo Ruyant-Lagravière (LinkedOut).

Dalin: "J’ai eu une période Vendée Blues"

Après avoir digéré un tour du monde éprouvant, Charlie Dalin a repris le chemin des pontons pour tenter de retrouver le succès sur cette Transat Jacques Vabre à destination de La Martinique.

"J’ai mis plusieurs mois à récupérer, comme tout le monde, j’ai eu une période Vendée Blues mais aujourd’hui je suis à 100%... J’aime tellement la compétition que j’ai hâte d’être sur cette Transat", confiait le Havrais auprès de RMC Sport au début de l’automne.

Et le début de saison n’a fait que confirmer les ambitions du skipper d’Apivia avec des victoires significatives sur les deux premières courses du calendrier, Fastnet Race et Défi Azimut, en compagnie de Paul Meilhat (vainqueur de la Route du Rhum 2018).

Dalin trouve "gratifiant" son statut de favori

Avec de telles performances, Charlie Dalin a l’étiquette de grand favori sur cette Transat JC dans la catégorie IMOCA. Pas de quoi le perturber.

"J’accepte ce statut. Le pire résultat du bateau sur une longue course, c’est deuxième. On a un beau palmarès et on part clairement sur cette Jacques Vabre pour tenter le doublé, annonçait encore le marin du bateau Apivia. Bien sûr, cela reste la course au large, il y a des aléas, mais ça ne me rajoute pas de pression d’être dans les favoris. C’est plutôt gratifiant. La pression, je m’en mets suffisamment tout seul."

Une force tranquille qui a beaucoup appris du dernier Vendée Globe passé à bord du même navire.

"Apivia c’est un bateau que j’ai dans le sang. J’ai fait l’équivalent de deux tours du monde avec lui. Je sais quand quelque chose ne va pas, lance enfin l'actuel leader de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre. Aujourd’hui je navigue la tête hors du bateau, c’est une extension de moi et ce Vendée Globe m’a fait progresser aussi en tant que marin".

Paul Meilhat, son compagné d'aventure lors de cette Route du Café, confirme: "Il est très complet, il a énormément de maîtrise et il a acquis une grande expérience de marin. Il a cette capacité à endurer et a dépassé les difficultés sans aucune crispation."