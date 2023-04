Voile: écartée après sa maternité, Crémer a trouvé un nouveau sponsor pour le Vendée Globe 2024

Ecartée par Banque Populaire pour le Vendée Globe 2024, Clarisse Crémer a trouvé un nouveau sponsor et participera à la mythique course sur un voilier parrainé par L'OCCITANE en Provence. Un partenariat officialisé ce mercredi par la navigatrice et la marque cosmétiques.

Après la tempête, le quotidien de Clarisse Crémer semble revenir petit à petit au beau temps. Douzième du Vendée Globe en 2021 mais écartée par Banque Populaire, la navigatrice de ne devait pas participer à l’édition 2024 de la prestigieuse course. Privée de la course à la voile solitaire parce qu’elle a pris trop de retard en nombre de points dans les qualifications en raison de sa récente maternité (elle a donné naissance à une fille au mois de novembre), son ancien partenaire avait choisi de l’écarter préventivement. Mais la skippeuse française va bien pouvoir s’aligner sur la course mythique. Une participation finalement rendue possible par l’arrivée d’un nouveau sponsor.

"À 33 ans, la navigatrice s’élance dans un des challenges les plus enthousiasmants de sa carrière: disputer le prochain Vendée Globe, en novembre 2024, sous les couleurs de L'OCCITANE en Provence, ont officialisé les deux parties ce mercredi via un communiqué commun. Les valeurs partagées d’entrepreneuriat, d’esprit d’équipe, d’exemplarité et d’authenticité ainsi que l’envie commune de réconcilier l’Homme avec la nature ont motivé la marque de cosmétique à accompagner Clarisse Crémer dans cette aventure."

Crémer heureuse après des mois "intenses et parfois durs"

Evincée du défi par Banque Populaire, qui s'est depuis retiré de l'épreuve en 2024, Clarisse Crémer va donc tenter de valider sa qualification pour le prochain Vendée Globe. Pour sa première participation en 2021, la navigatrice avait terminé douzième et signé la "meilleure performance féminine de l’histoire" en 87 jours. Pour l’aider dans son ambitieux projet, la jeune maman bénéficiera aussi de l’aide de l’expérimenté Alex Thomson. Du haut de ses cinq participations au Vendée Globe, le skipper britannique lui apportera son expertise sur la course au large.

"J’ai le Vendée Globe 2024 en tête depuis mon dernier passage du Cap de Bonne Espérance et c’est un privilège de les avoir à mes côtés pour poursuivre ce défi, s’est félicité la nouvelle skippeuse L’OCCITANE. Ces derniers mois furent intenses, parfois durs mais je resterai néanmoins toujours reconnaissante de tous ceux qui ont cru en moi et qui m’ont permis, année après année, de progresser et de participer aux événements majeurs de la course au large.

Et celle qui naviguera sur l’ex-bateau Apivia de Charlie Dalin, deuxième du Vendée Globe en 2021, de conclure: "Aujourd’hui je suis focalisée sur l’avenir: c’est une grande joie d’avoir un bateau extraordinaire et une super équipe pour m’accompagner dans cette aventure, et je n’ai qu’une hâte, retourner naviguer. La ligne de départ du Vendée Globe est encore loin, les défis à relever encore nombreux mais je mets toute mon énergie à la réussite de ce projet pour prouver qu’avec de l’envie, de la détermination et les bons partenaires, on peut rendre la société, les entreprises et le sport plus équitables."