Voile: "Plus rien ne s’oppose à la participation de Gabart à la Route du Rhum", assure son avocat

Le Tribunal judiciaire de Paris a rendu sa décision ce jeudi concernant le litige opposant le groupe KRESK à la classe Ultim. Le trimaran SVR-Lazartigue, dont le skipper est François Gabart, pourra prendre le départ de la Route du Rhum le 6 novembre prochain. Si la classe Ultim peut faire appel, l'avocat du skipper français estime que la voie est libre pour le skipper français.

Le navigateur François Gabart et le groupe Kresk, propriétaire du bateau SVR-Lazartigue, ont obtenu gain de cause jeudi devant la justice dans le conflit les opposant à la classe Ultim, dont ils dépendent pour participer à la Route du Rhum (départ le 6 novembre). La décision s'est portée sur la forme, à savoir un protocole d'accord passé entre Gabart/Kresk et la classe Ultim à propos du conflit à résoudre, que les premiers ont dénoncé, et non pas sur le fond, c'est-à-dire sur la conformité ou non du maxi-trimaran volant (la requête en justice concernait la date butoir fixée entre les deux parties pour trouver une issue à leur différend).

La décision est donc favorable à Gabart qui pourra se présenter sur la ligne de départ de la Route du Rhum le 6 novembre de Saint-Malo, même si la classe Ultim (à qui 18 millions d'euros de dommages et intérêts ont été réclamés par Gabart/Kresk), peut faire appel. Quelques heures après la décision du tribunal de Paris, Guillaume Vitrich, l’avocat du vainqueur du Vendée Globe (2013) a tenu un point presse.

Guillaume Vitrich, que dit la décision du jour ?

Le tribunal a bien reconnu que l’avis de World Sailing ne concernait pas le bateau. Il n'y a donc pas de sujet sur la conformité du bateau puisque l’avis de World Sailing n’a pas été rendu sur les bons plans du bateau. Le débat sur la sécurité ne nous concerne pas. Ce que SVR espère, c’est que ça permettra de se remettre autour de la table et d’aller de l’avant. On est tous d’accord pour dire que le jugement ne concerne que la participation à la prochaine Route du Rhum. Et plus rien ne s'y oppose.

S'il y a un appel, est-il suspensif ?

Non. Ça ne rompt pas la décision, exécution immédiate et injonction à la classe d’agir.

Quand la décision va-t-elle être rendue s’il y a appel ?

Ça ne dépend pas de nous et il est difficile de se prononcer sur ce sujet.

On a quand même le sentiment que sur le fond ça ne résout rien ?

L’objet du litige porté devant les juridictions ne concernait que l’inscription. Mais l’apport de la décision d’aujourd’hui balaye complètement la décision de World Sailing. Or c’était la seule qui aboutissait à une non-conformité. Donc aujourd’hui toutes les autres considèrent que le bateau est conforme.

Sur le fond on est loin de l’apaisement ?

Nous on l’appelle de nos vœux et les deux parties doivent pouvoir continuer à échanger.

Est ce qu'il pourrait y avoir un geste de François Gabart pour apaiser la situation ?

On a toujours considéré que le bateau est conforme. On est de bonne volonté, mais on n'a pas à faire un geste quand tout le monde, nous a donné raison.

On peut affirmer que même si il y a appel François Gabart sera au départ de la Route du Rhum ?

On va attendre la réponse de l’appel ou non de la classe. On ne se place pas dans cette possibilité.

Le 6 octobre est une date butoir. Donc le conflit doit être résolu avant le 6 octobre ?

Oui.

Est-ce qu’il y a un moyen technique de bloquer la participation de François Gabart ?

On avisera mardi, après la décision de la classe.

Vous allez déposer de nouveau une demande d’adhésion à la classe ?

C'est un point qui reste à discuter avec François Gabart et Didier Tabarly.