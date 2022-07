Voile: la justice autorise le trimaran de Gabart à prendre le départ de la Route du Rhum

Le Tribunal judiciaire de Paris a rendue sa décision ce jeudi concernant le litige opposant le groupe KRESK à la classe Ultim. Le trimaran SVR-Lazartigue, dont le skipper est François Gabart, pourra prendre le départ de la Route du Rhum le 6 novembre prochain. Mais un appel est à prévoir.

C'est un nouveau tournant dans le litige opposant depuis plusieurs mois maintenant les armateurs et skippers de la classe Ultim au maxi-trimaran SVR-Lazartigue de François Gabart. Ce jeudi, le Tribunal judiciaire de Paris a rendue sa décision et a donné raison au groupe KRESK, propriétaire de l'embarcation. Celle-ci pourra être alignée au départ de la prochaine Route du Rhum, le 6 novembre prochain.

SVR-Lazartigue autorisé à prendre le départ, mais un appel à prévoir

Pour rappel, c'est la conception novatrice du trimaran de Gabart qui est pointée du doigt. Dernier né des bateaux, mis à l'eau en juillet 2021, SVR Lazartigue se distingue des autres par un cockpit non pas posé au niveau du pont mais directement dans la coque centrale. C'est là que se trouvent notamment les winchs, ces manivelles qui permettent de tirer sur les cordes pour actionner les voiles, les foils et les autres appendices.



Selon les règles internationales de la course au large, ces winchs ne peuvent pas être placés sous le pont notamment pour des raisons de sécurité et de visibilité du skipper sur l'extérieur. À l'intérieur de son cockpit, Gabart n'a de vision vers l'extérieur que lorsqu'il est à la barre par deux petites bulles surplombant le pont ou par un système de caméras.

François Gabart à bord de son trimaran SVR-Lazartigue. © Gilles Martin-Raget

"Je suis heureux de retrouver les autres skippers", le message d'apaisement de Gabart

Les autres skippers de la classe Ultim n'ont pas manqué d'épingler François Gabart, notamment Thomas Coville (Sodebo), Armel Le Cleach (Banque Populaire) ou Charles Caudrelier (Gitana). Tous ont pris la parole avec des mots très forts parlant de "plusieurs règles enfreintes entrainant un non-respect de l'équité et de l'esprit sportif dans la conception du bateau".

Cependant dans leurs premières réactions ce jeudi, le PDG du groupe KRESK et propriétaire du bateau, Didier Tabary, et François Gabart ont tous deux souligné "la victoire des valeurs sportives". "Je suis soulagé de cette décision qui me permet de me concentrer sereinement sur les entraînements et la compétition qui nous attend", explique "le Petit Prince des océans". "Je suis aussi heureux de retrouver les autres skippers sur la ligne de départ. Tous ces bateaux réunis permettront encore de nouvelles courses mémorables pour tous les passionnés qui ont fait preuve d’un soutien sans faille."

Un appel est toutefois à prévoir de la part de la classe Ultim, alors que les inscriptions pour la course seront closes au 6 octobre prochain.