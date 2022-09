Ligue A : "Je n’ai pas de limite avec cette équipe" revendique Redwitz, le coach de Nice

Après Tourcoing, Narbonne, Chaumont, Tours et Montpellier, direction Nice (NVB) pour la dernière étape du tour de France des clubs de Ligue A masculine. Le NVB de Rafael Redwitz accueille Tours pour son premier match de la saison, ce samedi (19h). Après l’élimination en quart de finale des play-offs la saison dernière, le technicien franco-brésilien a reconstruit une jeune équipe avide d’horizons lointains.

L'équipe

"On était arrivés au bout d’un projet mais je n’ai pas voulu changer la façon de jouer de l’équipe. Avec le club et le staff, on est allés chercher prioritairement des joueurs français issus de la formation française avec un gros potentiel. Dix joueurs sur 17 ont 22 ou 23 ans. On voulait des joueurs avec une capacité de progression importante mais disposant déjà d’une technique aboutie. Ces jeunes doivent progresser physiquement mais aussi dans la gestion et la préparation d’un match. J’ai voulu une équipe plus technique qui a la capacité de maîtriser et gérer certaines situations chaudes. Il faudra allier respect, humilité et une belle attitude pour aller chercher la gagne lors de chaque match."

Le joueur à suivre : Célestin Cardin

"On peut penser que je prends un risque avec ce joueur (23 ans en octobre) mais il m’a plu dès le départ. Le rôle d’un entraîneur est aussi de se mettre en danger et de faire confiance à sa sensibilité. C’est le cas pour Célestin. Et comme Bruno Lima qui a bien explosé ici, Célestin a une belle posture, de l’explosivité et de la sérénité. Il ne s’affole pas, il fait peu de fautes même dans des situations difficiles, il est aussi très technique et joue vite. Techniquement, il est très complet car il peut aider en réception.

Célestin est un joueur taillé pour le championnat de France et encore perfectible avant d’évoluer à l’étranger. Avec notre passeur Javier González, champion de France avec Montpellier, je suis sûr qu’il peut passer un cap. Il y a cette volonté de contrebalancer la jeunesse de Célestin avec la maturité de Javier. En plus, il sait faire. González a su faire grandir Stephen Boyer à Chaumont, Jean Patry et Théo Faure à Montpellier."

L'objectif de la saison

"Je suis audacieux avec cette équipe: je n’ai pas de limite. Il faut rester humble et savoir où on est. Mais je ne mets pas de limite. Avec les quarts de finale des play-offs de la saison dernière, le train du NVB est déjà en route. Il a déjà fait des voyages, s’est arrêté à certaines stations, qui nous ont montré qu’on a la qualité pour passer certains écueils.

Aujourd’hui, ce serait prématuré d’envisager une place, un classement. Mais l’excellence et la performance où je veux amener cette équipe impose de vouloir faire au moins la même chose que la saison passée. La qualité de jeu, le nombre de victoires et le plaisir de jouer seront la base de notre saison. Après, qu'on finisse la saison régulière huitième, quatrième, deuxième ou premier importe peu au vu des années précédentes. C’est à nous d’écrire l’histoire."

Le premier match contre Tours

"Il faudra montrer là, comme à tous les matchs, qu'on a un volley intelligent, réfléchi et audacieux. Il faudra passer la porte gonflés de confiance en soi pour se persuader qu’on peut battre Tours. Mais il faudra aussi du respect et de l'humilité, parce qu'on accueille une grande équipe, qui nous a éliminé en quart de finale des playoffs."