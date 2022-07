Volley (Euro U22) : "Rien ne nous fait peur", affirme Hilir Henno avant la finale contre l’Italie

C’est le bel été du volley-ball français. Avant le Final 8 de la VNL pour les Bleus à partir de jeudi, la Challenger Cup des Françaises à la fin du mois, les équipes de France U18 et U22 joueront en finale de leur Euro ce dimanche. Hilir Henno, attaquant des U22, revient pour RMC SPORT sur la demi-finale victorieuse samedi contre la Turquie avant la finale, en Pologne à 20h contre l’Italie. Les U18 affronteront aussi l’Italie à 18h30 à Tbilissi.

Hilir, racontez nous cette balle de match, vous donnez le dernier point aux Bleuets, et votre émotion ?

A 14-13, il y a eu un temps mort pour cette balle de match. A la toute fin du repos, j’ai dit à Kellian Paes, notre passeur, de me donner la balle en bout de ligne. Sur le service turc, je réceptionne le ballon avec mes 10 doigts pour Kellian qui me le redonne et j’inscrit le point qui nous envoie en finale. Il m’a fait confiance. Ca m’a fait plaisir de savoir que Kellian me faisait confiance dans les moments chauds car il a d’autres relations préférentielles. Et une fois le point gagné, l’émotion est remontée pour notre quatrième victoire en 5 sets. On a passé 8 heures sur le terrain, c’est énorme. Donc c’est du soulagement, de la tension qui redescend après un match encore une fois fou. Et puis, je le redis, ça m’a vraiment touché que Kellian me fasse confiance.



Justement, vous démarrez très bien avec un premier set remporté 25-23.

On avait des objectifs pour prendre la marque dès le début. Il fallait aussi fermer leurs attaques en position 4 (sur l’aile) et leur central. Le système a été bien respecté et ça a fonctionné. Notre deuxième set est dans la même lignée, on mène jusqu’à 15-14 avant de perdre le score après des actions où nous n’avons pas eu de chance, ils se sont adaptés, ils ont mieux joué et ça nous plombe un peu mentalement. A 21 partout, on débloque et on perd le set.

La troisième manche est catastrophique. Pourquoi prenez vous ces éclats, régulièrement ? Là, vous prenez des mines à 8-2 puis 18-7 et vous perdez le set 25-12 !

En rigolant, je dirais que c’est un set de repos avant la fin de match (rires). Non. C’est vrai qu’on donne 2-3 points consécutifs après des fautes bêtes. Là-dessus les Turcs montent en température et sont assez inarrêtables. Cette folie nous a plombé. On gagne la quatrième manche aux forceps car les Turcs ont pris le score durant presque tout le set. Puis Ibrahim Lawani a remis de la pression au service, nos roulettes les ont bien mis en galère et ça nous a boosté mentalement. On s’est battu pour avoir le droit de disputer et de remporter le tie-break décisif. Tout s’est joué dans la tête.

Est-ce que vous l’équipe de France n’est pas son principal adversaire finalement ?

Oui car on se met nous-mêmes dans la difficulté dans certains sets. Notre adversaire prend feu. On est impatient, on veut faire le point alors que parfois il suffit juste de faire jouer l’adversaire, de remettre le ballon en jeu, attendre que l’autre fasse la faute. On veut faire le point et on fait des fautes en série. Alors on se frustre et on rentre dans un cercle vicieux.

Les Bleuets sont favoris en finale contre l’Italie, ce dimanche soir ?

Non, ces Italiens sont double-champions du monde. Même s’il leur manque leur jeune star Alessandro Michieletto et deux joueurs qui ont eu le covid, ils gardent une équipe très solide car tous les Italiens jouent en pro dans leur championnat. Mais rien ne nous fait peur. On va jouer à fond car on n’a rien à perdre. On va chercher l’or et pour gagner le titre les Italiens devront le mériter, devront mieux jouer que nous car sortirons lessiver de cette finale, n’en doutez pas.

La famille Henno sera à l’honneur car votre petit frère Mathis sera en finale de l’Euro U18 à Tbilissi avec Noa Duflos-Rossi et ses copains. Vous avez pu échanger ?

Il nous avait montré la voie quelques heures auparavant. On s’est envoyé des message de félicitations. Avec le gros décalage horaire de la Géorgie, on a échangé rapidement. On prouve que les jeunes sont là.

Hilir, vous évoluez à l’Université d’Irvine, en Californie. Qu’est ce que cela vous a apporté dans cet Euro ?

Mentalement, je sens que je suis bien plus stable que je ne l’ai jamais été. J’étais nerveux, je gueulais souvent mais notre coach américain est très impliqué dans le body language. Il nous pousse à ne rien montrer sur le terrain. Je pense que ça m’a aidé. Surtout ne rien montrer si on prend une boîte. Je suis aussi impressionné par le calme de notre équipe qui reste sereine, bon sauf quand on fait des erreurs qui nous plombe un set, j’avoue. Mais on ne lâche jamais rien, on sait qu’on pourra rebondir à un moment ou à un autre.

Avec votre vision d’universitaire américain de 19 ans, que pensez-vous de l’idée de la Ligue d’accueillir la sélection chinoise dans le championnat de France pour préparer les JO de Paris 2024 ?

Le grand public s’est intéressé au volleyball depuis le titre olympique des Bleus à Tokyo. Ils ont donné l’envie à des jeunes de jouer au volley, à un nouveau public d’assister à des matchs. Que va comprendre ce grand public quand il verra la Chine débarquer en Ligue A ? Paris Volley contre Sète, une journée, puis la semaine suivante Paris Volley contre la Chine. Il ne va pas trop comprendre, je pense. Même si je comprends l’intérêt financier, je trouve ça un peu limite.