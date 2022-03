Volley: Narbonne battu par l'Halkbank Ankara en finale aller de Challenge Cup, mais plein d'espoir pour le retour

Narbonne a perdu le match aller de la finale de CEV Challenge Cup à Ankara 3 sets à 0 (25-20, 25-22, 25-23) ce mardi après-midi. Si le manager général audois est déçu de cette défaite lors de la première manche, Michel Mandrou a des motifs d’espoir pour le match retour, mardi prochain à la Narbonne Arena. Il l'explique à RMC Sport.

Quelle est votre réaction quelques minutes après la défaite 3-0 à Ankara ?

C’est la déception de ne pas avoir conclu ce troisième set. L’équipe a mené 14-19 et 16-20 avant de caler. On avait cette manche en main, je ne dis pas qu’on aurait gagné le match, mais la remporter aurait pu relancer le match. Dans les deux premiers sets, on est clairement dominé avant de contrôler ce troisième set mais sans conclure.

Le premier set perdu 25-20 est logique. Les joueurs ont été rattrapés par l’enjeu que représente une finale ?

Pour la majorité des garçons, c’était leur première finale. Ils ont mis de temps à rentrer dans la partie (14-8) mais on a bien fini en revenant de 22-14 à 22-18. Les joueurs se sont lâchés mais sans pouvoir revenir car on avait trop de retard.

Au deuxième set vous restez sur cette bonne dynamique...

Oui on fait jeu égal jusqu’à l’entrée dans le money time. On n’arrive pas à creuser l’écart avec 2-3 points d’avance et c’est même les Turcs qui font le break à 20-18. L’équipe a pris confiance et a senti qu’elle pouvait rivaliser avec cette équipe d’Ankara. C’est la raison pour laquelle on a bien entamé ce troisième set. Plus le match avançait et plus on était en confiance.

C’est l’expérience des Turcs qui parle à la fin du troisième set ?

On sent qu’on a le match en main à 10-17 puis 13-19. Mais les services du pointu Fernando Hernandez nous font mal. Cela nous déstabilise, ce qui remet de la confiance chez Halkbank et de l’ambiance dans la salle. On se crispe, on prend moins de risque et on fait plus de fautes, permettant ainsi aux Turcs de revenir (16-20 puis 22-22). C’est sans doute l’expérience et la confiance de cette formation turque qui est invaincue dans son championnat. Ils ont tout lâche au service et on n’a pas su tenir en défense. On perd 25-23 ce troisième set et on est déçu.

Il faudra sortir un grand match à Narbonne mardi prochain...

Il faut gagner 3-0 ou 3-1 pour aller dans le golden set qui pourrait alors décider du vainqueur. On a une marge d’erreur, mais on sait qu’on peut le faire avec le soutien de notre public. Nos joueurs ont pris confiance et savent que ces Turcs ne sont pas injouables. Sur de tels matchs couperets, on a été très bons dans cette Coupe d’Europe comme en championnat. Dans notre Arena avec nos supporters, on peut mettre Halkbank en échec. On a pris la dimension de cette équipe turque et on sait qu’on peut les renverser chez nous.